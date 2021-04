Como criar um ambiente de trabalho positivo?

Criar um ambiente de trabalho positivo pode ser mais fácil do que parece. Com ele é possível atingir um dia a dia mais agradável e construtivo, onde todos se desenvolvem e estão em busca de um objetivo maior, em conjunto.

Para isso, pequenas atitudes precisam ser tomadas a partir de hoje. No decorrer deste conteúdo nós vamos lhe mostrar cada uma delas. Acompanhe e descubra.

Ambiente de trabalho positivo: Veja como desenvolver um!

Para desenvolver um ambiente de trabalho positivo, é preciso ter em mente que você está convivendo com outras pessoas, que possuem pensamentos diferentes dos seus. Quando você tiver isso claro, perceberá que os relacionamentos profissionais serão mais leves e agradáveis.

Além disso, você pode melhorar a convivência no trabalho com as dicas a seguir:

1- Equilibre os pensamentos negativos

Muitas vezes, ao longo do dia, os pensamentos negativos podem aparecer de forma involuntária. Quando nos damos conta, já estamos “resmungando” ou reclamando de algo que sequer merecia a nossa atenção.

Comece, portanto, a prestar mais atenção nos seus pensamentos, analisando o que realmente é construtivo e faz sentido, e o que apenas torna o ambiente de trabalho tóxico.

Aos poucos você cria uma habilidade de filtrar os pensamentos, focando no que realmente é satisfatório e grandioso para você, fugindo assim do “rancor”, da raiva e da culpabilização posta sobre outras pessoas.

2- Delegue funções enaltecendo as habilidades de cada pessoa

Ao delegar uma função, elogie o seu colega de equipe e demonstre a sua confiança para com ele para aquela tarefa. Acredite, essa pequena atitude fortalece ainda mais o relacionamento entre vocês e faz com que a outra pessoa se sinta mais motivada e incluída no time. E isso, no longo prazo, torna o ambiente de trabalho mais positivo e saudável.

3- Pratique a flexibilidade e fuja do piloto automático

Muitas vezes agimos no piloto automático, especialmente no trabalho. Porém, essa atitude pode nos fadar ao fracasso, uma vez que não pensamos em novas alternativas e maneiras inteligentes de agir.

Por isso, comece a praticar a flexibilidade e antes de tomar uma decisão impensada, pondere sobre os resultados e as consequência da sua ação.

4- Crie um plano de ação para as suas tarefas

Essa é uma das formas mais eficientes de se ter um ambiente de trabalho positivo, pois assim você baseia a sua rotina em uma organização saudável e estruturada.

Portanto, procure ter as metas traçadas com clareza e estabeleça prazos consistentes para as suas obrigações.

5- Seja gentil e demonstre empatia pelas outras pessoas

A gentileza e a empatia devem fazer parte da sua rotina a partir de hoje. São estas atitudes que farão com que as pessoas percebam as suas qualidades e gostem de ficar perto de você. Além disso, certamente você já ouviu aquele ditado que diz que “gentileza gera gentileza”, não é mesmo?

Então, nada melhor do que criar uma rotina estruturada e saudável, baseada em uma convivência positiva entre as pessoas.

6- Fuja das fofocas e dos comentários desnecessários

Para fechar a nossa lista, considere as fofocas como fora de cogitação se você realmente quiser criar um ambiente de trabalho positivo.

Ao falar mal de um colega, você quebra a confiança do que está lhe ouvindo, além de criar uma imagem muito negativa sobre a sua pessoa. Por isso, prefira manter-se em silêncio quando questionarem você sobre alguém, ou fizerem comentários pejorativos sobre um colega.