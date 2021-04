Como criar um teste no Quizur para as redes sociais

Bem famoso nas redes sociais, o Quizur é uma plataforma que permite criar testes personalizados. O usuário tem a total liberdade de criar perguntas, respostas e resultados sobre assuntos diversos e, por consequência, divertir outras pessoas.

Tem vontade de desenvolver um jogo divertido de perguntas e respostas? A seguir, conheça o passo a passo para criar um teste original usando o Quizur.

No Quizur é possível encontrar testes de assuntos diversos.Fonte: Quizur/Reprodução

Como criar uma conta no Quizur

O primeiro passo para começar a criar testes no Quizur é ter uma conta na plataforma. Ao acessar o site em questão, a pessoa deve clicar no ícone localizado no canto superior direito da tela.

Clique no ícone no canto superior direito para fazer login.Fonte: Quizur/Reprodução

Atualmente, o cadastro pode ser feito usando o mesmo login do Twitter ou do Gmail. Infelizmente, não é possível criar contas usando o Facebook. Apenas usuários mais antigos continuam tendo acesso à plataforma usando a rede social.

O Quizur permite cadastro apenas com contas do Gmail ou Twitter.Fonte: Quizur/Reprodução

Opções de testes no Quizur

Após o breve cadastro no site, o usuário já pode começar a criar um teste no Quizur. A plataforma oferece quatro formatos para produzir conteúdo:

Certo e Errado: teste que mede os conhecimentos sobre um determinado tema.

Personalidade: quiz em que o resultado mostra qual perfil é compatível com a pessoa. Por exemplo: Quem você seria em Star Wars?

Sobre Mim: brincadeira para desafiar os amigos sobre o quanto eles conhecem o criador do teste ou outra pessoa.

Lista: esse formato tem a função de organizar vários itens em uma lista. Ele é usado por sites e blogs para ilustrar artigos.

O usuário pode escolher quatro formatos de conteúdo: Certo e Errado, Personalidade, Sobre Mim e Lista.Fonte: Quizur/Reprodução

Criando um teste no Quizur

Ao escolher qual formato de teste deseja criar, o usuário deve preencher os campos como Título e Descrição do projeto. O Quizur permite adicionar uma foto relacionada ao tema para servir de capa do conteúdo.

Ao produzir um teste, o usuário deve criar um nome, uma descrição e adicionar uma foto.Fonte: Quizur/Reprodução

O próximo passo da criação do quiz é adicionar perguntas com no mínimo duas alternativas. Para deixar o teste mais completo – e bonito –, também é possível inserir imagens para ilustrar as questões.

Vale mencionar que o formato Personalidade tem algumas particularidades. Por exemplo, é necessário criar no mínimo dois resultados e indicar quais alternativas correspondem a determinados perfis.

Os testes devem ter no mínimo cinco perguntas.Fonte: Quizur/Reprodução

Para ajudar na divulgação do teste no próprio site do Quizur, o usuário pode escolher selecionar Tags e Categorias. Com o quiz pronto e formatado, basta clicar no botão Publicar e, em seguida, na opção OK que aparecerá em uma notificação.

Ao concluir o teste, basta clicar no botão Publicar.Fonte: Quizur/Reprodução

Compartilhando o teste nas redes sociais

Ao completar o processo de criação do teste, o usuário é direcionado para uma nova tela com o conteúdo gerado. Em seguida, basta clicar em cima do ícone da rede social em que deseja compartilhar o conteúdo.

Com o teste finalizado, é possível compartilhar nas redes sociais ao clicar nos ícones.Fonte: Quizur/Reprodução

Assim, é só adicionar uma legenda, marcar os amigos e clicar no botão Publicar do Facebook ou Twitter. Pronto, o material foi compartilhado nas redes sociais e seus amigos vão se divertir com o teste criado!