Como De Bruyne ‘dispensou’ agente e usou especialistas em tecnologia para turbinar novo contrato no City

Kevin de Bruyne firmou novo contrato com o Manchester City até junho de 2025, tornou-se o maior salário do clube, mas conseguiu tudo isso de um jeito bem diferente do que a maioria dos jogadores costuma fazer.

O camisa 17 não tem empresário, então negociou o acordo diretamente com a diretoria dos Citizens. Sem um agente para argumentar a seu favor, De Bruyne usou os serviços de uma equipe de tecnologia, como noticiaram jornais ingleses.

Foi do craque belga a ideia de usar especialistas em Big Data, que consiste em um conjunto imenso de dados, para calcular o seu valor e mostrar o tamanho da sua importância dentro do elenco inglês.

Contratado por 76 milhões de euros em 2015, direto do Wolfsburg, De Bruyne soma 255 jogos pelo Manchester City. São 65 gols, 110 assistências e oito títulos, incluindo duas edições da Premier League – a terceira, ao que tudo indica, será nesta temporada.

Ao mostrar o relatório com seus números, desempenho e valor de mercado, o craque convenceu os dirigentes a lhe darem um novo e vantajoso contrato. De Bruyne agora ganha 300 mil libras esterlinas por semana, algo em torno de R$ 2,3 milhões pela cotação atual.

Os analistas contratados pelo meia também fizeram uma projeção de onde o Manchester City pode chegar até 2025, quando encerra-se o contrato entre as partes. Os especialistas analisaram valor e idade de cada jogador do time inglês, dados que encorajaram De Bruyne a permanecer no Etihad Stadium.

“Assinar esse contrato foi uma decisão imediata. Essa equipe é feita para o sucesso e me oferece tudo que preciso para maximizar meu futebol”, afirmou o jogador, ao site oficial do Manchester City.

De Bruyne agora se junta a outros jogadores que possuem contrato bem longo com o time de Pep Guardiola. O grupo tem ainda o zagueiro Rúben Dias, vinculado ao clube até 2026, e mais Bernardo Silva, Ederson, Aymeric Laporte, João Cancelo, Ferran Torres e Nathan Aké, todos até 2025.

O próximo da lista do City é Raheem Sterling, que tem acordo até junho de 2023, assim como o brasileiro Gabriel Jesus, o argelico Riyad Mahrez e também o alemão Ilkay Gündogan, grande nome da atual temporada.