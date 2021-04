A imagem profissional é aquela primeira impressão que um recrutador, colega de trabalho ou até mesmo cliente, tem de você. E embora saibamos que a aparência não esteja relacionada, de fato, com a capacidade de alguém, não podemos deixar de mencionar o quanto nós, seres humanos, nos deixamos levar por ela.

Acontece que não temos como conhecer uma pessoa antes de conversar e conviver com ela. Com isso, acabamos nos ancorando na imagem pessoal e profissional daquele sujeito, a fim de tomar atitudes que o envolvam, seja no trabalho, ou na vida pessoal.

Sendo assim, cuidar da imagem que você passa para as outras pessoas é fundamental para aumentar a sua credibilidade, autoestima e até mesmo autoconfiança.

Mas, como fazer isso no ambiente corporativo? Como desenvolver uma boa imagem profissional e assim se sentir mais bem aceito e confiante no ambiente de trabalho? Veja as nossas dicas de hoje para saber mais!

Como desenvolver a imagem profissional

A sua imagem profissional se envolve com a sua aparência e as suas atitudes relacionadas ao seu trabalho. Veja como desenvolvê-la de maneira positiva:

1- Vista-se de acordo com o ambiente corporativo

Parece óbvio, mas acredite, há pessoas que se esquecem de se ater a este ponto, especialmente depois de muito tempo empregadas pela mesma empresa.

Sendo assim, sempre dê aquela checada na roupa que você está vestindo: use o que é adequado ao seu ambiente de trabalho. Por exemplo, se você é professora de educação infantil, uma saia curta pode ser bem inconveniente para atender os seus alunos, não é mesmo?

2- Cuide da sua higiene pessoal e mantenha-se bem arrumado

A higiene pessoal e os cuidados com o cabelo, com a pele e com as unhas também são importantes. Mantenha-se sempre atento a isso e jamais vá trabalhar com algo “extremamente” desarrumado, pois parecerá que você só pulou da cama e chegou ao trabalho.

3- Cuidado com a sua linguagem corporal

A sua linguagem corporal também está atrelada à sua imagem pessoal. Portanto, nada de apresentar trabalhos ou conversar com alguém mantendo a coluna torta, a cabeça baixa ou até mesmo o tom de voz quase inaudível. Isso passa a sensação de insegurança e incapacidade.

4- Mantenha-se sempre atualizado

Busque sempre aprender algo novo. Pessoas que aprendem coisas novas e mantêm-se atualizadas sobre a sua área, são mais interessantes, com mais assuntos e consequentemente com mais chances de serem melhores profissionais.

5- Demonstre comprometimento nos seus horários e tarefas

Evite, ao máximo, chegar atrasado ou faltar por algo que não seja coerente. Além disso, não assuma compromissos que você não conseguirá cumprir. Deixar de fazer tarefas, especialmente depois de “prometer” fazer, é muita falta de profissionalismo.

6- Seja participativo em reuniões e melhore a sua imagem profissional

Sabemos que a timidez no trabalho pode lhe atrapalhar nesse quesito, porém, tente começar a ser mais participativo nas reuniões. Isso demonstra comprometimento com o momento e ainda melhora a sua imagem profissional.

7- Comunique-se de acordo com o ambiente

Outro ponto envolvido com a sua imagem profissional é a forma como você se comunica. E não estamos nem falando de formalidades ou palavras “difíceis”, mas sim, estamos falando de tom de voz.

Pessoas que falam alto tendem a parecer mais agressivas, enquanto pessoas que falam muito baixo podem passar a imagem de inseguras. Portanto, mantenha um tom equilibrado, amigável e convidativo.

8- Desenvolva a sua organização para ter uma imagem profissional positiva

Não adianta dizer que você “não é organizado”. No trabalho, precisamos ter o mínimo de organização. Caso seja difícil para você, vale investir em acompanhamentos com coachs ou outras formas de manter a organização sempre em dia. Acredite, a desorganização pode manchar a imagem profissional de uma maneira muito expressiva. Cuidado!