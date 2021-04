como duelo de craques faz de PSG x City uma prévia do ‘melhor do mundo’

Neymar já disse que não liga para isso. Mbappé, como em campo, sempre corre ao falar do assunto. E Kevin de Bruyne, diante de tantas boas temporadas ignoradas, talvez nem guarde esperança. Mas é inegável pensar que Paris Saint-Germain x Manchester City desta quarta-feira (28) é quase uma prévia do prêmio de melhor jogador do mundo.

Diante do peso que todos sabem que a Uefa Champions League tem na escolha da Bola de Ouro ou The Best da Fifa, os três parecem os postulantes mais naturais aos prêmios individuais. Ainda mais em uma temporada que Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, três grandes favoritos, ficaram pelo caminho no torneio europeu.

Franceses e ingleses abrem em Paris, às 16h (de Brasília), a semifinal da Champions, que continuará seis dias depois, em Manchester. Quem passar do confronto terá a chance de buscar o primeiro caneco do torneio mais cobiçado do mundo. Um objetivo coletivo, mas que também impulsiona o individual.

Afinal, é difícil pensar em uma classificação do PSG que não passe pela genialidade de Neymar ou a capacidade decisiva de Mbappé. Se der City, é grande a chance de Kevin de Bruyne ser o líder de um time que nunca sentiu o gosto de disputar uma final europeia.

Mas qual deles tem a melhor temporada? Abaixo, o ESPN.com.br separou o desempenho, os números e os títulos de cada um em 2020/21, além do que eles podem conquistar pela frente.

Neymar

Temporada completa: 24 jogos, 14 gols, 9 assistências, 1.779 minutos em campo (1 gol a cada 77 minutos)

Na Champions: 7 jogos, 6 gols, 3 assistências, 566 minutos em campo (1 gol a cada 63 minutos)

“Será que vai este ano?”. O atacante brasileiro sempre carrega nos ombros a cobrança de brigar pelo prêmio de melhor do mundo, especialmente quando decidiu trocar o Barcelona e a companhia de Messi e Suárez para atuar no PSG.

A temporada atual tem bons números. Neymar soma menos jogos que Mbappé ou De Bruyne, tem menos gols que o companheiro de clube e metade das assistências do belga, mas carrega um nível de desempenho que eleva o patamar do Paris, ainda vivo na briga por todos os títulos.

Neymar cria um gol a cada 77 minutos, o que representa, em média, pelo menos um por partida. Na Champions, o desempenho é ainda melhor, com participação em um gol a cada 63 minutos. Estatística para lá de intimidadora para quem precisa parar o craque, já campeão do Troféu dos Campeões, na França, e na briga pelos demais canecos.

Mbappé

Temporada completa: 42 jogos, 37 gols, 10 assistências, 3.291 minutos em campo (1 gol a cada 70 minutos)

Na Champions: 9 jogos, 8 gols, 3 assistências, 810 minutos em campo (1 gol a cada 73 minutos)

Em números absolutos, Mbappé talvez é quem tenha mais cartas na manga. Tem 37 gols na temporada, deu outras 10 assistências e participa de um gol do PSG a cada 70 minutos.

Na Champions, o desempenho também é ótimo. São oito gols em nove jogos e participação decisiva nas classificações contra Barcelona e Bayern de Munique, gigantes que não conseguiram parar as arrancadas do atacante francês.

A parceria com Neymar é das mais azeitadas do futebol mundial. E, ao lado do brasileiro, Mbappé vê seu futebol crescer ainda mais, o que pode significar mais gols, mais protagonismo, mais títulos… e quem sabe a primeira Bola de Ouro da carreira.

De Bruyne

Temporada completa: 36 jogos, 8 gols, 17 assistências, 2.721 minutos em campo (1 gol a cada 108 minutos)

Na Champions: 5 jogos, 2 gols, 4 assistências, 437 minutos em campo (1 gol a cada 72 minutos)

Em termos de brilhantismo, o camisa 17 do Manchester City parece largar muito atrás da dupla de ataque do PSG. Mas sua regularidade e a importância para uma temporada quase perfeita nas mãos de Pep Guardiola jogam a favor do meia.

De Bruyne, mesmo em um ano com duas lesões que o tiraram de alguns jogos, é fundamental para o conjunto inglês. Tanto que tem participação direta em 25 gols do City, um a cada 108 minutos que está em campo. Na Champions, o desempenho melhora: um gol a cada 72 minutos jogados.

O craque já mostrou a que veio nas oitavas, ao liderar a classificação contra o Borussia Monchengladbach e também contribuir para eliminar o Dortmund nas quartas. Com a conquista da Copa da Liga garantida e a Premier League encaminhada, De Bruyne tenta abocanhar o troféu que falta a ele e ao clube.