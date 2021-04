como eliminar um favorito na Champions pode ser trunfo para manter Haaland

Pressionado pela derrota no último sábado (03) na Bundesliga, o Borussia Dortmund precisa ‘virar a chave’. E com urgência, já que terá pela frente nada menos do que o Manchester City, nesta terça-feira (06), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, na abertura das quartas de final da Uefa Champions League.

Como se não bastasse a dura missão de encarar um dos favoritos ao título, a equipe de Edin Terzić ainda terá uma pressão dobrada, já que se manter na competição seria uma ‘boia de salvação’ para os planos do clube.

Com a derrota por 2 a 1 dentro do Signal Iduna Park para o Eintracht Frankfurt, os aurinegros viram o time do técnico Adi Hütter abrirem vantagem. Primeiro clube no G4 do Campeonato Alemão, as Águias somam 50 pontos contra 43 do Dortmund, o quinto colocado.

Com sete rodadas para o fim e uma diferença importante, a equipe de Haaland e cia terá pela frente no próximo jogo da Bundesliga o Stuttgart, na Mercedes-Benz Arena. Com 39 pontos, o time do técnico norte-americano Pellegrino Matarazzo está na luta por uma vaga nas competições europeias.

O Borussia Dortmund, neste momento, está na zona da Uefa Europa League, posto que o Stuttgart almeja.

Neste cenário, o time de Edin Terzić se vê agora duplamente pressionado a eliminar o poderoso Manchester City do espanhol Pep Guardiola. Tanto para seguir sonhando com o título quanto para garantir vaga na próxima edição do torneio.

Mas o que ficar fora da Champions League influenciaria no planejamento do clube? Na manutenção do elenco.

Fora da competição e com clubes dispostos a arcar com a multa rescisória prevista, o Dortmund teria poucos argumentos para tentar segurar o fenômeno Erling Haaland. Disputado por gigantes da Espanha e da Inglaterra, o norueguês de 20 anos poderá render nada menos do que 150 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) ao clube.

“Não temos um plano paralelo. Discutiremos isso com Erling, seu pai e Mino Raiola. Também queremos que ele fique feliz se ficar conosco, para fazer gols para o Borussia no próximo ano com convicção. Não há plano alternativo”, disse Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, ao portal Goal.

O mesmo cenário se aplica a Jadon Sancho. Um dos principais nomes do elenco, o meia de 21 anos é apontado há meses como grande sonho do Manchester United. Se antes as portas estiveram fechadas para uma transferência, agora a hipótese passou a ser considerada.

“Não estou me envolvendo com especulações, isso não é bom. Sancho está conosco há muito mais tempo que Haaland, vamos ter que falar com ele também. Se houver uma oferta excepcional, vamos discuti-la como o jogador e seu empresário, como sempre. No entanto, estou muito certo de que o mercado de transferências funcionará de forma muito limitada neste verão”, disse.