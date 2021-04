como está a briga entre grandes e surpresas da Premier League por um lugar na Champions

A briga pelas últimas duas vagas na próxima edição da Uefa Champions League é a mais emocionante na Premier League. Ao todo, seis times, separados por sete pontos, disputam os últimos lugares.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Neste sábado (24), a partir de 13h30 (de Brasília), o quarto colocado Chelsea enfrenta o quinto West Ham, no estádio Olímpico de Londres, com transmissão ao vivo do FOX Sports e acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br. Os dois times estão empatados com 55 pontos.

Ao longo dos últimos anos, fazendo a média, o time que quiser ter a vaga na Champions precisa de, ao menos, 72 pontos, contando as sete últimas temporadas, com variações.

No último ano, o quarto colocado precisou de somente 66 pontos, assim como em 2015/16, enquanto, em 2013/14, precisou marcar 79, a maior pontuação do período.

A situação mais confortável, atualmente, é do Leicester City. Em terceiro, com 59 pontos, o time já tem uma vantagem de quatro pontos para o Chelsea e com seis jogos a serem disputados.

Como citado, os Blues estão empatados com o West Ham, levando a vantagem no saldo de gols, dando ainda mais importância para o duelo desta rodada.

Com uma partida adiantada pela final da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham é sexto, com 53 pontos, mas tendo menos jogos a serem disputados, sendo esse um ponto contra na disputa.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Atual campeão, o Liverpool desperdiçou a oportunidade, na última rodada, de estar empatado com Chelsea e West Ham em quarto, e estacionou nos 53 pontos, na sétima posição.

Em oitavo, já tendo atuado na rodada, mas com um jogo a ser remarcado contra o Aston Villa por conta de um surto de COVID-19 no time em janeiro, está o Everton, com 52 pontos, correndo por fora para conquistar a vaga depois de décadas fora da competição.

Vale lembrar que alguns desses times, assim como Chelsea e West Ham, ainda farão confrontos diretos nas últimas rodadas, podendo roubar pontos entre si e embolar ainda mais essa disputa, que promete ficar quente até a última rodada, em 23 de maio.