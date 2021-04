Como foi a madrugada no BBB21 pré-paredão · .

Entre paranoia e contagem de votos, a madrugada deste domingo (18) no BBB21 foi repleta de especulação por parte dos brothers. Saiba como foi a noite pré-formação de paredão, que contará com os dois mais votados pela casa e duas indicações da líder da semana, Viih Tube.

Castigado com o monstro por Camilla de Lucas, vencedora da última Prova do Anjo do BBB21, Arthur Picoli tem certeza de que está na mira da casa para ir ao paredão. “Tem uma pessoa que tá disponível essa semana que não tava disponível semana passada”, afirmou o instrutor de Crossfit a Pocah.

“Quem?”, perguntou a cantora. “O Caio [Afiune]”, respondeu o crossfiteiro. “Mas ela [Viih] não vai indicar o Caio”, rebateu a funkeira. “Não, ela vai indicar Gil[berto Nogueira] e Fiuk, ela já me falou. Mas vai eu e Caio pela casa”, explicou Picoli.

“E se o Gilberto tiver, ele me puxa. Certeza”, completou Pocah em referência a um possível contragolpe do doutorando em Economia. “Mas eu vou como segundo ou como primeiro mais votado pela casa”, lamentou o professor de Educação Física.

Em seguida, o capixaba confessou à amiga que tentou convencer Gilberto a votar em Camilla, sem saber que o último anjo da edição é autoimune. “Ele tem que lembrar que quem ajuda ele em voto sou eu, não é a Camilla. Ela está ajudando porque está sendo conveniente, porque na hora que precisar, quem é a mira dela é ele. Bobão”, declarou Arthur.

“Porque na hora de colocar o monstro, ela não colocou o Fiuk? Falei: ‘Gil, abre o seu olho’. Pocah, queria muito ganhar aquela prova”, finalizou o instrutor, paranoico com o que está por vir.

Alvos quase certos

No jardim da casa, Juliette Freire também especulou sobre a votação com João Luiz Pedrosa e Gilberto. “Tu ainda tem a chance de ser imunizado pela Camilla, e eu que nem isso tenho?”, disse a advogada ao professor de Geografia. “Fiuk ou Arthur já estão no paredão também, junto comigo. Um dos dois”, avaliou o economista.

João Luiz reafirmou seu voto em Pocah. “Vou seguir a mesma linha que eu tava pensando. Eu e Pocah a gente se afastou no começo, mas a gente sempre teve um carinho um pelo outro. Teve uma momento que eu votei nela, aí a gente se afastou mais, e ela disse que prefere se afastar. Que outro critério eu posso usar?”, resumiu o educador.

Juliette reforçou sua rivalidade com Arthur Picoli no jogo. “Ele gosta de mim, eu gosto dele também, mas na hora do voto não tem isso”, disse a paraibana, que recebeu conselhos de Camilla na dispensa da casa.

“É a gente tomar cuidado com as brincadeiras. Não medir com medo do que as pessoas vão falar, mas, sim, pelo que pode causar à outra pessoa”, definiu a influenciadora digital.

