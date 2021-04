Como jogar Magic the Gathering Arena no Celular (Guia)

Magic the Gathering Arena é a versão digital do card game de RPG mais famoso do mundo. O jogo tenta engatar uma vida longa no mundo online, desde que a versão física foi lançada, em 1993.

Desenvolvido e publicado pela Wizards of the Coast, o game recebeu adeptos do mundo inteiro e já integra a base dos torneios de e-sports. No início de 2021, a empresa lançou uma versão antecipada para celulares Android, o que deve aumentar ainda mais a base de fãs.

Magic the Gathering Arena chegou para conquistar os fãs do cardgameFonte: MAGIC

Como jogar Magic: The Gathering Arena?

O game segue a mesma premissa do jogo de cartas físico, só que com uma mudança significativa: tudo pode ser adquirido de graça. Quanto mais desafios forem realizados, mais cartas você irá desbloquear. Ainda existe a possibilidade de compra dentro do aplicativo, para aqueles que querem desenvolver mais rápido o seu baralho.

Jogar Magic pode parecer complicado, mas não é. As regras são fáceis de serem entendidas e o desenvolvimento do jogo dependerá do material que tiver em mãos. Podemos dividir o baralho em dois tipos de cartas: terrenos e de execução.

Os terrenos são simbolizados pelas cores branca, vermelha, verde, azul e preta. Ainda existem alguns terrenos considerados raros, que equivalem a duas ou todas as cores de forma simultânea.

Alguns tipos de terrenos disponíveis em Magic ArenaFonte: MAGIC

As cartas de execução podem ser divididas em artefatos, magias, encantamentos, auras, planeswalker e criaturas. Cada carta de execução possui um valor necessário de terrenos para que possa ser colocada na mesa e participar da ação de jogo.

Seu objetivo é derrotar o adversário. Para isto, você terá que tirar 20 pontos de vida dele, utilizando uma combinação perfeita dos terrenos e cartas de execução.

O jogo possui um tutorial robusto e bem simples de se entender, o que pode facilitar ainda mais o entendimento do jogo para os novatos. Com ele você aprenderá as mecânicas básicas de ação.

Como montar o seu baralho?

Existem diversas formas de customizar o seu deck de jogo. Para se dar bem em Magic: The Gathering Arena é fundamental montar o seu baralho. Grande parte da estratégia passa por conhecer e ter controle sobre todas as suas cartas.

Os jogadores já começam a disputa com centenas delas, que poderão ser adquiridas em número maior ao ganhar torneios, disputas ranqueadas e ao cumprir objetivos determinados, como acessar o game em dias consecutivos.

Vale sempre lembrar que novas coleções sempre chegam no mercado. Ao ter conhecimento de todo o conteúdo é possível diversificar o seu baralho e até torná-lo uma referência entre os jogadores. Coleções são sempre lançadas, como a atual Zendikar Rising.

Monte seu deck de forma equilibrada entre cartas de execução e terrenosFonte: MAGIC

Geralmente, os jogadores seguem alguns fundamentos na hora de montar o seu deck. Pode ser criado com apenas criaturas ou magias, lentos ou rápidos. Ainda é possível optar por baralhos de ação rápida, mas com pouco poder de fogo e outros mais lentos, que priorizam os danos no adversário.

Os baralhos podem ser montados por cores. Cada jogador pode optar pela formação que bem entender, porém, a maioria opta por utilizar no máximo 3 tipos. O mais importante é o jogador analisar as cartas que possui e formar um deck que mais lhe agrada, unindo seu estilo de jogo ao poderio encontrado nas cartas.

Lembre-se sempre encontrar um equilíbrio entre as cartas de execução e as de terrenos. Desta forma o seu jogo fluirá da melhor forma possível. A falta de equilíbrio neste quesito pode trazer lentidão em suas ações de jogo.

Criando cópias de cartas

Outra parte fundamental do jogo é a possibilidade de criar cópias de suas principais cartas. Para produzir uma carta gêmea, você terá que utilizar os coringas adquiridos como recompensa. O jogador terá à sua disposição os coringas comum, incomum, raro e mítico

Você poderá ter 4 cartas iguais em um baralho de jogo, portanto guarde bem os seus coringas para utilizar na hora correta. Em certos momentos é possível fazer uma cópia e ganhá-la como recompensa logo em seguida.

Participe de torneios e partidas ranqueadas para subir de nível rapidamenteFonte: MAGIC

Diversifique seu estilo de jogo

Para ter sucesso em Magic Arena é fundamental jogar em todos os modos disponíveis. Antes de se aventurar contra outro jogador é importante passar um bom tempo jogando contra a inteligência artificial. Desta forma poderá aprender os comandos básicos e principalmente conhecer todas as cartas.

Ao longo de sua evolução no jogo, comece a participar de partidas ranqueadas para adquirir gemas e, depois, jogar torneios. As competições possuem excelentes premiações e vão ajudar a aumentar sua biblioteca de criaturas e magias. Fique de olho também no calendário de eventos especiais, pois eles podem aumentar ainda mais as suas possibilidades de crescer dentro do jogo.