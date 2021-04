Como jogar na loteria segundo seu horóscopo: as características pelo esoterismo

Os matemáticos dirão que é uma questão de probabilidade, mas se você gosta de jogar na loteria, já sabe que a sorte tem muito a dizer. Assim, quem sabe se a sorte não está escrita nas estrelas, digamos, no horóscopo? Na matéria a seguir, daremos algumas dicas para “fazer a fezinha” segundo seu signo, levando em conta o dia e o número da sorte que o correspondem.

Jogar na loteria segundo o horóscopo para os supersticiosos

Você acredita mesmo na sorte, em horóscopo? Pois, não há mal algum nisso. Há diversos tipos de apostadores e você está entre aqueles que gostam de preparar seus jogos, de jogar na loteria contando com a intuição, com o que os astros revelam sobre os números.

Dessa forma, abaixo temos as definições dos números da sorte para cada signo do zodíaco. Veja o seu e use da melhor forma possível para escolher as próximas dezenas dos concursos que for concorrer.

O signo Áries

Entusiasmado e impaciente, o apostador desse signo não tem como objetivo passar horas calculando as probabilidades. Entretanto, segue seus palpites e aposta tudo naquelas dezenas mais bonitas.

Tendo em fala que o seu dia da semana é terça-feira, tudo indica que jogar na Lotomania pode trazer-lhe a sorte que procura. Assim, o número da sorte é o 5.

Horóscopo lotérico para Touro

Alguns o consideram persistente, pois outros o consideram teimoso. O taurino tem paciência para esperar que as estrelas se alinhem. Seu dia da semana é sexta-feira, então, você pode apostar em várias loterias.

Por exemplo, que tal a Timemania, ou a Mega Sena, aguardando o sorteio de sábado, mas torcendo muito? Faça seu jogo pela Internet ou corra para a lotérica mais próxima, pois o número da sorte é o 12!

O signo Gêmeos

Duas personalidades coexistem em você: alguém aventureiro que aposta no concurso mais próximo que for ser sorteado; e alguém pensativo e indeciso quando se trata de tomar decisões. Como o seu dia da semana é quarta-feira, jogar na loteria da Mega Sena é o ideal. Assim, será uma forma de reconciliar as duas almas dentro de você. Um bom número da sorte é o 3.

Os apostadores de Câncer

Sentimental, amigo de seus amigos e carinhoso com seus familiares acima de tudo. Você gosta de trabalhar duro e dormir tranquilo. Seu dia favorito é segunda-feira, pois é quando tudo começa.

Por exemplo, o começo da semana é quando você decide comprar o bilhete da Lotogol ou da Loteca para alegrar seus entes queridos. Dessa forma, pode-se dizer que seu número da sorte é o 2.

O jogador do signo Leão

Alegre, determinado, bem como bastante generoso, você não gosta de se doar pela metade. Ambição e liderança fazem parte da sua natureza, com sua personalidade não se importando em perseverar até atingir seu objetivo.

Seu dia da semana é domingo, então, nada melhor do que apostar na Loteca, por exemplo, para realizar seus sonhos. Ademais, o número da sorte dos leoninos é o 9.

O horóscopo de Virgem

Alguns chamam de timidez, mas o virginiano considera educação. Você gosta de fazer as coisas bem certinhas e sem alarde, com organização e detalhes, pois essas são as suas qualidades.

Certamente você não se esquece de jogar na loteria da Lotofácil, sorteada na quinta-feira, seu dia de sorte. Assim, falando em sorte, seu número é o 17.

O signo de Libra

Às vezes é difícil para você decidir, mas você não quer se fechar às oportunidades. Este é um signo que não gosta de solidão ou conflito, buscando sempre a harmonia.

Seu dia da semana é sexta-feira, e nada o deixa mais animado do que poder comprar um volante da Mega Sena, que corre no sábado. Dessa forma, pode sempre apostar no 6, seu número da sorte.

A personalidade de apostas do Escorpião

Ninguém disse que ser um Escorpião era fácil, uma vez que você espera muito da vida e não gosta de decepções. A lógica sempre te move, não deixando nada ao acaso. Sem dúvida, apostar na Lotofácil é a sua maneira de tentar a sua sorte, com a pequena vantagem de ter seu número sortudo sendo o 8.

O horóscopo de Sagitário

A busca pela felicidade é a sua motivação, pois você sabe enfrentar os riscos e não se importa em tentar conseguir o que deseja. Seu dia da semana é quinta-feira, então, nunca deixa de jogar na Quina para ver se seus sonhos se tornam realidade. O número da sorte do sagitariano é o 4.

Jogar na loteria com Capricórnio

Disciplina e autocontrole te definem, pois você tem perseverança e ambição, uma mente ativa, assim como uma grande capacidade de concentração. Sábado é o seu dia preferido, no qual você sempre reserva um tempo para apostar na Mega Sena.

Semanalmente você escolhe bem todas as suas jogadas para os próximos concursos. Mas, nunca se esquece de que tem que incluir o número 23 na marcação dos volantes.

O signo de Aquário

Embora por fora você pareça uma pessoa quieta e distante, dentro do seu íntimo existe uma energia imparável que o faz lutar por aquilo em que acredita. Você nem mesmo descansa aos domingos, que é seu dia de sorte. Por isso deve jogar a Loteca com o número 0 sendo seu número da sorte.

Os apostadores de Peixes

Seu caráter intuitivo e empático o torna mais atraído pelo mundo espiritual do que pelo mundo material. Para você, o dinheiro é um meio, não um objetivo.

Seu dia da semana é quinta-feira, o momento ideal para apostar em vários concursos e mudar sua vida de vez. Ademais, o número que traz sorte para os jogadores do signo de Peixes é o 7.

Se você acredita na sorte, jogar na loteria levando em conta o horóscopo é uma boa ideia. Pense bem nos números que sua intuição diz que serão os sorteados, leve em conta as dezenas mais bonitas e, quem sabe, não será sua vez de levar uma bolada para casa?