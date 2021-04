Como joia que encantou Jorge Jesus pode ajudar Flamengo a ter final feliz com novela Arrascaeta

O Flamengo vive uma novela com o uruguaio Arrascaeta, um dos destaques da equipe rubro-negra. Enquanto o estafe do meia cobra uma valorização salarial e uma renovação contratual, a diretoria corre atrás de dinheiro para acabar com o imbróglio.

E uma boa notícia que ajudaria no caso pode estar a caminho.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Vendido na temporada passada para o grupo City, o volante Vinicius Souza atua no Lommel SK, da segunda divisão da Bélgica, e tem apresentado um bom futebol por lá.

Com isso, existe a chance de trazer mais dinheiro aos cofres rubro-negro, quantia essa que poderia ser utilizada para se aproximar de um final feliz na novela Arrascaeta.

Negociado na época por 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões, por 60% dos direitos econômicos, o meio-campista que encantou Jorge Jesus durante a passagem do português pelo Flamengo tem até o dia 31 de julho para ter mais 20% dos direitos comprados pelo grupo City.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O valor estipulado é de 1,5 milhão de euros, algo em torno de R$ 10 milhões, segundo o portal GE.

Vinícius Souza fez 19 jogos pelo Lommel, sendo que 17 como titular. A equipe acabou na terceira posição da segunda divisão e não conseguiu o acesso à elite do futebol belga.

Por lá, ele atua junto com Caio Roque e Marlos Morenos, outros ex-Flamengo.

Caso o time carioca consiga receber essa quantia, mais da metade do que falta para comprar Arrascaeta seria quitado. A equipe carioca tinha estipulado em contrato a compra de 6,25% em 2019 e 6,25% em 2020, um total de 12,5% por 2,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões).

Enquanto a novela não tem um final, Arrascaeta segue se destacando pelo Flamengo. Na goleada por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, o uruguaio deu um passe para o gol de Gabigol, o primeiro da vitória rubro-negra.