Como lidar com a ansiedade antes de uma prova?

A ansiedade pré prova é bastante comum em acadêmicos e concurseiros, afinal, o exame tende a ser muito decisivo para a carreira de qualquer pessoa. Por isso, esse momento importante é capaz de desencadear sentimentos de falta de controle sobre a situação e, obviamente, a ansiedade.

O problema nasce quando essa ansiedade é exagerada e vai além do que é “comum” ou “suportável”. O sujeito sente-se incapaz de finalizar a prova e até mesmo pode se deparar com o temido “branco”.

No entanto, para lhe ajudar nesse sentido, fizemos este breve guia com sugestões que podem aliviar a sua ansiedade e fazer com que você comece a enxergar as provas de uma forma diferente. Acompanhe.

Como lidar com a ansiedade pré prova: Dicas simples para você

Para lidar com a ansiedade pré prova é preciso treinar a sua mente para que você comece a enxergá-la de uma forma diferente. Muitas vezes, você pode estar pensando que a prova é um “mal necessário” e algo ruim que deve passar o quanto antes, mas não é bem assim que funciona.

Da próxima vez que você for fazer uma prova, comece a mentalizar que ela diz respeito à sua capacidade de pôr no papel todo o seu conhecimento e a sua capacidade de aprendizagem. Entenda que é uma chance de testar tudo o que você vem estudando e assim conseguir mensurar os seus resultados.

Veja como um momento de autoconhecimento, onde você começará a dar mérito aos seus esforços, estudos e à sua inteligência. Acredite, o simples fato de mudar a forma como a prova aparece em sua mente já lhe ajudará a reduzir uma fatia da ansiedade que insiste em crescer dentro de você.

Mas, é claro que as mudanças não param por aqui. É preciso se atrelar à outros métodos interessantes para lidar com a ansiedade pré prova. Veja:

1- Prepare-se da maneira correta

Não deixe para estudar apenas na última hora. Procure preparar-se com antecedência, apostando em um estudo de qualidade e uma rotina de metas bem traçadas. Dessa forma você saberá que se dedicou aos estudos e automaticamente valorizará mais o seu esforço, compreendendo que você se preparou bastante e consequentemente diminuirá a ansiedade pré prova.

2- Procure sempre manter hábitos saudáveis

Manter uma rotina com exercícios físicos, boas noites de sono e uma alimentação saudável é indispensável para diminuir a ansiedade pré prova. Todos esses hábitos são capazes de melhorar a sua capacidade de autocontrole, além de serem responsáveis por sensações de prazer e bem-estar.

3- Lembre-se de todas as coisas que você aprendeu e não foque no que é difícil

Minutos antes de a sua prova chegar, comece a pensar em todas as coisas que você aprendeu. Não foque naquele termo que pode parecer difícil ou que você acha que vai se esquecer ao longo da prova. Acredite, ao ler o enunciado de uma questão você já conseguirá “puxar” diversos conceitos e conteúdos pela memória. Portanto, não fique tentando decorar tudo, ok?

4- Procure mentalizar quantas vezes você sentiu ansiedade pré prova e se saiu bem

Pense quantas vezes a ansiedade pré prova apareceu e o quanto isso não significou que você não passaria na prova. Afinal, você já conseguiu superar muitos episódios assim em sua vida, desde o seu Ensino Fundamental. Portanto, por que se maltratar agora? Lembre-se que você é capaz de conquistar tudo o que almeja, desde que se prepare para isso.