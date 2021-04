Lidar com a frustração no trabalho é imprescindível para que os “erros” não se transformem em uma desmotivação sem fim. Afinal, reprimir a sensação de frustração profissional poderá apenas criar uma carga excessiva em suas emoções, desencadeando uma verdadeira “bola de neve”, onde você vai acumulando, a cada frustração, novas dores e insatisfações e, quando se dá conta, o seu corpo e a sua mente já não conseguem lidar com a situação de forma sadia.

Mas, o que fazer para evitar este quadro? Como lidar com a frustração profissional de maneira satisfatória e assim conseguir seguir em frente? Veja as dicas abaixo e comece a praticá-las!

Como lidar com a frustração no trabalho: O que fazer para diminuir a frustração profissional?

A frustração no trabalho precisa ser vista como algo comum e que volta e meia irá acontecer. Com isso em mente, educamos a nós mesmos quanto às expectativas que criamos sobre todas as coisas.

Afinal, simplesmente acreditar que nunca iremos nos frustrar é muito perigoso, pois pode fazer que com que a frustração profissional seja ainda mais intensa lá na frente.

Por isso, lembre-se de que os erros são normais e essenciais, e são eles que nos ensinam coisas valiosas. Ao colocarmos isso em pauta, já teremos muito mais subsídios para lidar com a frustração.

Visto isso, vamos agora à nossa lista de dicas:

1- Saiba “nomear” a causa da sua frustração no trabalho

O primeiro passo é “dar um nome” para a sua frustração. E não, não estamos falando de você culpar alguém. Acontece que muitas vezes a gente nem sabe dizer exatamente o que nos chateou, e quanto menos nós sabemos pôr em palavras a nossa “dor”, mais tempo ela permanece dentro de nós.

Por isso, procure compreender qual a real causa do que você está sentindo. Saiba onde tudo começou e pense sobre isso. Encontrar os indícios que serviram de estopim é uma forma de, lá na frente, evitar o erro/problema.

2- Diminua a frustração profissional elencando o “lado bom”

Para diminuir a sensação de frustração, é preciso deixar o seu lado racional agir um pouco sobre a situação. Para isso, tente encontrar quais indícios positivos estão envolvidos com o episódio.

O que você pôde aprender com isso? Quais vantagens serão sentidas lá na frente? Que tipo de “livramento” você teve com essa frustração?

Acredite, transformar a sua frustração profissional em algo que lhe ajuda a crescer pode ser uma boa forma de diminuir a sensação de angústia.

3- Lembre de outra frustração que você superou

Lembrar de outros momentos em que você teve que lidar com a frustração no trabalho pode ajudar. Isso porque você perceberá que naquele momento, no passado, sentiu uma angústia forte, porém, ela passou mais tarde.

Assim você cria um suporte emocional para entender que embora agora esteja difícil, a frustração do presente também passará.

4- Converse sobre o assunto

Não tente deixar tudo “escondido” dentro de você por puro orgulho, pois assim como “nomear” a frustração pode ajudar a lidar com ela, dar voz ao que você está sentindo também pode ser interessante. Dessa forma você consegue aliviar as suas tensões e, além disso, recebe o suporte de alguém que você confia.

5- Observe se é o caso de autocobrança no trabalho

Por fim, observe se a sua frustração no trabalho é, antes de qualquer coisa, um episódio de autocobrança exagerada.

Isso porque as duas situações são bem diferentes e merecem atenção distinta, pois a frustração profissional acontece, mas se ela é proveniente da autocobrança excessiva, verifique se você não tem sido injusto com você.

Para isso, pare de se comparar, respeite os seus limites e saiba que ninguém é perfeito. Tudo se aprende e se desenvolve, mas isso não quer dizer que você tenha que acertar desde o primeiro momento.