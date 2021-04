Você sabia que o pensamento positivo pode ajudar nos estudos de uma maneira muito eficiente, desde que você saiba como usá-lo ao seu favor? Pois é! Para isso, não basta simplesmente “pensar em algo bom”, é preciso compreender a forma correta de agir sobre esses pensamentos. Quer saber como? Então acompanhe o nosso conteúdo de hoje.

Como o pensamento positivo pode ajudar nos estudos? Entendendo a influência dos pensamentos

Os pensamentos positivos podem nos ajudar em diversas áreas de nossas vidas. Eles nos acalmam, nos motivam, aumentam a nossa produtividade e permitem que a nossa autoconfiança seja mais bem explorada. Afinal, quem nunca se sentiu incapaz de algo por ficar repetindo “eu não consigo” na mente?

Acontece que os nossos pensamentos têm muito poder sobre as nossas ações e atitudes. Nós pensamos e, depois de pensar, agimos. Por isso, se os pensamentos forem tóxicos e negativos, a nossa ação será “quebrada”, “truncada” e pouco motivada.

E isso vale para os estudos também. Quando pensamos que determinada matéria é difícil demais para conseguirmos concluí-la, estamos dando a entender que “tudo bem não conseguir”, ao invés de nos motivarmos para tentarmos sempre.

Compreende como o pensamento positivo impacta no seu rendimento nos estudos? Agora, com isso em mente, continue lendo o conteúdo e veja como pensar mais positivamente de agora em diante.

Como pensar mais positivamente?

Que o pensamento positivo pode ajudar nos estudos, isso você já percebeu. Mas, depois de tantos anos permitindo que os pensamentos tóxicos invadissem a mente, como reverter a situação? É possível controlar a mente a ponto de pensarmos em pontos positivos sobre as coisas?

A resposta é: sim. Para isso, é necessário dedicação e treino, e você não precisa desistir na primeira vez que perceber que o pensamento negativo voltou à sua mente, ok? Considerando isso, vamos às dicas:

1- Você está num caminho, não em um destino final

Quando você se sentir sobrecarregado e achar que não consegue fazer mais nada, pense que o seu momento vivido faz parte de um caminho. Quando você percebe que o dia ruim não é o destino final, você tende a ter uma sensação de leveza e uma percepção de futuro mais bem explorada. Afinal, tudo bem não se sentir bem hoje, mas amanhã tudo pode melhorar. Ou até mesmo, daqui a uma hora…

2- Cada pequeno passo já lhe tira do lugar

Considerando que você está em um caminho, lembre-se de que cada pequeno passo já lhe tira do lugar inicial. Ou seja, tudo bem você não ter terminado de ler o livro em um único dia! O pensamento positivo pode ajudar nos estudos a partir do momento em que você diz para si mesmo: eu vou continuar minha leitura, vou absorver novos conhecimentos e tudo isso respeitando o meu tempo de aprendizagem.

3- Você tem um relógio interno que deve ser respeitado

Você não é uma máquina e tampouco um computador que age de maneira automática. Você é uma pessoa. Com dores, sentimentos, sonhos e dúvidas. No entanto, possui um relógio interno que funciona de acordo com as suas habilidades, competências e sua capacidade de desenvolver-se. Ninguém força que um relógio mecânico ande mais rápido do que ele consegue, sendo assim, por que forçar o seu relógio humano e interno?

Respeite o seu tempo para com os estudos. E quando os pensamentos negativos vierem à mente, considere mentalizar coisas que vão contra a eles. Por exemplo, se a sua mente está dizendo que você não consegue porque não tem agilidade na leitura, pense ao contrário: você consegue sim, especialmente por ler devagar e com atenção, sendo que isso é indispensável para absorver bem os conteúdos.

4- A nossa mente pode ser estimulada para qualquer coisa que quisermos aprender

A nossa mente é incrível, e o pensamento positivo pode ajudar nos estudos a partir do momento em que ele nos dá mais energia e motivação. Podemos quebrar tabus e barreiras todos os dias, de acordo com a nossa capacidade de se desenvolver.

Lembre-se que você é capaz sim, dentro dos seus limites que, dia após dia, podem ser quebrados. À medida em que você estimula a sua mente para enxergar os caminhos promissores em meio ao caos, você atinge qualquer coisa que quiser.

Seja feliz!