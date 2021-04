Como organizar os estudos de Língua Portuguesa para o Enem

A prova de Língua Portuguesa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) faz parte do caderno de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Esse caderno, além de questões sobre o português, traz questões de literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol) e da área de comunicação. Além disso, é preciso demonstrar conhecimento sobre a língua materna também na prova de redação.

O Enem é famoso por suas longas provas e por trazer textos mais extensos para leitura e interpretação. Portanto, essa é a primeira informação a se considerar para organizar os estudos de Língua Portuguesa. A maioria das questões envolve interpretação de texto. Desse modo, é fundamental separar um tempo de estudo para realizar a leitura de textos de diversos tipos e gêneros e interpretá-los.

Assuntos de português que caem no Enem

A prova de português não é puramente de interpretação, por mais que ela esteja presente na maioria das questões. Há alguns assuntos que não podem ficar de fora do seu cronograma de estudos. São eles: acentuação tônica e gráfica; concordância verbal e nominal; regência verbal; regras ortográficas; estrutura sintática de orações; figuras de linguagem; características de tipologias e gêneros textuais; norma culta e preconceito linguístico.

O ideal é se debruçar com atenção sobre esses assuntos, mas dar foco aos tópicos que causam mais dúvida ou de mais difícil compreensão para você. De acordo com a BNCC, todos os alunos que concluem o ensino médio já estudaram esses assuntos em algum ano letivo. Por isso, alguns exigirão apenas uma revisão, porém isso depende da trajetória de cada estudante.

Além de estudar a teoria de todos esses assuntos, é preciso praticar o conhecimento por meio de exercícios. A prova de Língua Portuguesa não exige nenhum conhecimento sem contexto, ou seja, sempre há um texto para interpretação. Por isso, separe um tempo no seu cronograma para responder provas de edições anteriores do Enem. Isso será fundamental para obter um bom resultado.

