como Palmeiras encarou fala de técnico do NYC, que cravou permanência de Castellanos na MLS

Na última quinta-feira, Ronny Deila, treinador do New York City FC, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a situação do atacante Valentin Castellanos, alvo do Palmeiras para a atual temporada.

O técnico bancou que o argentino permanecerá por ‘muitos anos’ na MLS e frustrou boa parte da torcida do Palmeiras, que sonhava em contar com o reforço badalado vindo dos Estados Unidos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao Palmeiras como o clube reagiu em relação à declaração do treinador. A princípio, o time paulista vê os norte-americanos dentro do próprio direito de se mostrarem confiantes quanto à permanência de Castellanos.

O Palmeiras confirma nos bastidores que o New York City FC aceitou a oferta e as condições de pagamento, mas que só liberaria o atleta quando encontrasse um substituto, uma vez que conta apenas com Castellanos para a posição.

play 1:01 Números foram divulgados com exclusividade ao ESPN.com.br nesta quinta-feira

Agora, com uma liberação cada vez mais tida como difícil, o Palmeiras monitora o mercado em busca de novas opções como centroavante. O ESPN.com.br apurou que o time paulista segue de olho no mercado internacional e busca um nome do mesmo padrão de Castellanos, jovem e que tenha potencial de venda no futuro.

O Palmeiras, no entanto, bate na tecla de que não fará loucuras financeiras e que não cederá a pressões externas para aumentar propostas. O grande objetivo da diretoria é honrar os compromissos com o elenco atual, mesmo sem poder contar com bilheteria por mais um ano.

Neste momento, as negociações por Castellanos ficam em ‘stand-by’, e o atual campeão da Libertadores vai em busca de um novo centroavante no mercado.