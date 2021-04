Como quebrar com o ciclo?

A autossabotagem nos estudos pode estar presente em sua rotina e talvez você nem tenha se dado conta. Inclusive, você pode ter chegado a este conteúdo por acaso.

Porém, saiba que a autossabotagem é muito comum em grande parte dos estudantes que, muitas vezes movidos pelo cansaço da rotina corrida, não percebem o quanto podem estar se auto prejudicando.

Para saber mais sobre este importante tema, acompanhe o nosso conteúdo de hoje.

Como quebrar o ciclo de autossabotagem nos estudos?

O ciclo da autossabotagem pode ser bem silencioso: a busca pela perfeição; a procrastinação; o medo de errar; o fracasso e a perda de ganhos são bem estabelecidos no dia a dia do sujeito que se auto sabota. Para quebrar esse processo, é preciso pensar em cada fator que está relacionado. São eles:

1- Pense no que você ganha e no que você perde no longo prazo

Antes de simplesmente deixar de lado algo que você tem para estudar, comece a pensar no que você perde e ganha no longo prazo.

Por exemplo, se você pensar que “amanhã começa a ler o livro”, pense no tempo que você terá que investir a mais, no dia seguinte, para concluir uma tarefa importante. Assim, você pode visualizar o quanto estará sobrecarregado caso opte por deixar a atividade para depois e o quanto isso pode lhe causar frustração nos estudos.

Colocar na balança as suas ações pode lhe ajudar a fugir da autossabotagem nos estudos.

2- Pare de comparar a sua evolução com a evolução alheia

Outra forma muito recorrente de praticar a autossabotagem nos estudos é cometendo o erro de comparar a sua evolução com o crescimento alheio. Isso faz com que você se sinta “menos”, caso a pessoa pareça mais desenvolvida e, consequentemente, tira de você qualquer motivação para estudar.

Portanto, comece a focar no que você está fazendo. Tenha os seus objetivos e jamais olhe para o lado com o intuito de desvalorizar o que você tem feito.

3- Fuja do perfeccionismo

O perfeccionismo também tende a atrapalhar os seus resultados e os seus estudos. Lembre-se, ninguém é perfeito e jamais alguém será! Além disso, o ditado que diz “antes feito do que perfeito” também pode entrar para a nossa lista de reflexões sobre a autossabotagem nos estudos.

Com isso em mente, comece a arriscar mais! Tente mais vezes, sem querer atingir a perfeição em uma nota ou um trabalho acadêmico.

4- O medo de errar pode travar o seu caminho

Cuidado com o medo excessivo de errar ou “tropeçar” no meio do caminho. Esse receio pode travar você e lhe impedir de seguir em frente.

Sempre que o medo de errar surgir, lembre-se de quantas vezes os erros lhe ensinaram coisas muito positivas. Use isso como combustível para tentar algo novo e não fuja quando as coisas parecem não seguir o melhor caminho. Acredite, mais tarde você se sentirá mais forte e feliz com as suas conquistas.

5- Tente observar os seus pensamentos

Enquanto você estiver estudando, tente observar os pensamentos que insistem em invadir a sua mente. Se você se deparar com pensamentos negativos, comece a mentalizar coisas boas, positivas e felizes. Use técnicas de relaxamento e pratique esse monitoramento mental.

Assim você consegue diminuir a apatia nos estudos, o receio de que as coisas dêem errado e a ansiedade para “chegar lá”.

Respeite o seu tempo, os seus resultados e fuja da autossabotagem nos estudos!