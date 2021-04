Como receber notificação de prints no Instagram [modo temporário]

Embora nem todos usuários do Instagram saibam, é possível enviar mensagens temporárias no chat. O chamado “Modo Temporário”, de forma geral, é uma funcionalidade que apaga as mensagens assim que o usuário sai da conversa de bate-papo.

Trata-se de uma ferramenta opcional que tem como objetivo aumentar o controle do usuário. “Projetamos o modo temporário colocando a segurança e as opções de escolha em primeiro lugar, para que você fique no controle da sua experiência”, afirma o Instagram no comunicado oficial.

O que é o Modo Temporário?

Instagram/Divulgação

O Modo Temporário permite que o usuário possa enviar mensagens “instantâneas” que não serão registradas no histórico da conversa. Como citado, uma vez que o usuário sai do bate-papo, os conteúdos vistos enquanto o modo estiver ativo são completamente deletados.

Justamente por conta desta premissa, o usuário receberá uma notificação caso um print da conversa seja tirado. Afinal, a ideia deste modo é que as mensagens não deixem rastros do seu envio.

“Às vezes, uma mensagem é espontânea, algo que você deseja compartilhar no momento, sem se preocupar com a continuidade da conversa. Agora você pode enviar memes, GIFs ou reações para compartilhar o que realmente pensa, mas nem sempre pode dizer, sem que isso permaneça em seu histórico de bate-papo”, explica a empresa.

Como funciona o recurso?

Kris Gaiato/Reprodução

Apenas pessoas que se seguem mutuamente ou que estão conectadas no Messenger podem utilizar o modo temporário em um bate-papo individual. Como já citado, o usuário escolhe se deseja ou não entrar no modo temporário com alguém.

Além disso, vale destacar, em caso de mensagens indesejadas ou impróprias, o usuário pode sempre bloquear a outra conta ou denunciar a conversa. Essas regras valem, inclusive, para conversas com mais de duas pessoas.

Como ser notificado de prints?

Para ativar o Modo Temporário e receber notificações de prints, acompanhe o passo a passo abaixo:

Inicie uma conversa e deslize a tela para cima, como indicado nas imagens.Fonte: Kris Gaiato/Reprodução

Passo 1: Abra o aplicativo do Instagram e entre em um bate-papo;

Passo 2: Deslize a tela para cima e solte em seguida. Essa ação ativará o modo, o que será sinalizado pela tela (que ficará escura) e por uma animação com o emoji que faz sinal de “segredo”;

Basta realizar essa ação para que o modo seja ativado, o que pode ser desfeito deslizando a tela para a mesma direção.Fonte: Kris Gaiato/Reprodução

Passo 3: Feito isso, você já poderá enviar mensagens instantâneas. Caso algum integrante da conversa realize uma captura de tela, você será automaticamente notificado;

Passo 4: Se quiser desativar o recurso, basta clicar na opção “desativar modo temporário” na parte superior do chat. Também é possível sair do modo deslizando a tela para cima novamente.

Vale destacar que essa novidade e outras atualizações estão disponíveis para usuários que atualizem seu aplicativo para a nova experiência do Messenger no Instagram.