‘Como se estivesse voltando’ · .

Iná (Nicette Bruno) voltará a sonhar com Ana (Fernanda Vasconcellos) em A Vida da Gente. A atleta aparecerá mais uma vez no fundo de um lago, mas agora abrirá os olhos e nadará em direção à superfície. A avó de Manuela (Marjorie Estiano) despertará assustada. “É como se ela estivesse voltando”, explicará a aposentada.

A anciã já foi perturbada por avisos à noite na época em que a atleta sofreu o acidente que a deixará, ao total, desacordada durante quatro anos. Ela, no entanto, via exatamente o oposto nos sonhos passados –com a esportista afundando em águas turvas e profundas, rumo à morte, enquanto Júlia (Jesuela Moro) era salva em seu lugar.

A personagem de Nicette Bruno, aliás, será a segunda pessoa a receber um sinal de que Ana está prestes a recobrar a consciência. Eva (Ana Beatriz Nogueira) já terá se enchido de esperança ao perceber que a tenista apertou a sua mão no meio da noite, mas Lúcio (Thiago Lacerda) acreditará que se trata apenas de um movimento involuntário.

Iná acordará em um sobressalto nas cenas que serão exibidas no próximo dia 24. “O que foi, minha linda? Está sentindo alguma coisa?”, questionará Laudelino (Stênio Garcia), que também levantará de supetão. “A Ana. A Ana de novo”, revelará a veterana.

Ela continuará perdida em seus pensamentos na tentativa de decifrar a mensagem recebida do destino. “Ei, onde é que você está? Olha, para mim, nem que seja um pouquinho. Está me vendo de tão longe que eu estou quase te emprestando um binóculo. O que foi? O sonho é isso?”, questionará o amigo de Wilson (Luiz Serra), no café da manhã.

Recado cifrado

Iná abrirá o jogo com o namorado e contará que a experiência foi diferente de todas as que ela já teve. “Antes, eu sonhava com Ana fazendo coisas normais, situações assim descosidas, como todo sonho. Eram lembranças do que eu vivi com ela, como se eu sonhasse com o coração, mas essa noite, não. Me veio aquela sensação aflitiva, feito à época do acidente”, apontará a senhora.

“Eu vou lhe dizer uma coisa. A Ana, de todos nós, é a que corre menos risco. A vida dela não tem imprevisto. Ela está sendo bem cuidada, mais segura do que todos nós juntos”, minimizará o avô de Lorena (Júlia Almeida).

“Eu não estou falando de morte. Pelo contrário. Estou falando de vida. A vida da minha neta. É como se ela estivesse voltando. Eu senti a presença dela tão forte que me despertou no susto, com o coração pulando igual um cabrito. O que será que isso quer dizer, meu Deus?”, arrematará a aposentada.

