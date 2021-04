Donos de consoles Xbox possuem acesso a diversos serviços e programas, e entre eles está o Xbox Insider. Dentre as principais vantagens dessa oferta está a possibilidade de acessar diversas novidades antes mesmo de elas serem disponibilizadas para os demais membros da comunidade.

Caso esteja interessado em participar do programa para contribuir com sugestões e opiniões sobre futuras funcionalidades do console, confira o passo a passo a seguir.

Como se inscrever no programa ‘Xbox Insider’

1. Para se inscrever no Xbox Insider, basta acessar a Microsoft Store no seu console em Início ou pelo painel. Caso ela não apareça, role para baixo até encontrar a opção Adicionar mais e selecione o bloco Microsoft Store , completando com a seleção de Adicionar ao Início para facilitar processos futuros que dependam dela;

2. Na próxima etapa é preciso selecionar a opção Buscar, digitando Insider na caixa que surgir em seguida. Selecione pacote do Xbox Insider e, na sequência, Obter ou Instalar para obter o Xbox Insider Hub;

(Fonte: Microsoft/Reprodução)Fonte: Microsoft

3. Uma vez dentro do aplicativo, procure a opção Juntar-se e clique nela para começar a usufruir das vantagens.

Entendendo o Xbox Insider

Dentro do Xbox Insider, os jogadores são divididos em cinco grupos diferentes, de acordo com a quantidade de experiência adquirida (ou se outras condições são cumpridas). Conheça cada um deles a seguir:

Omega: todos começa aqui, e ele basicamente vai permitir que você receba as atualizações pouco antes de elas serem disponibilizadas para a comunidade;

Delta: após um mês de participação no programa e ter obtido pelo menos o nível 2 (tal como em um jogo de videogame), você vai receber as atualizações antes de todos os jogadores e, em alguns casos, pode até participar de alguns testes antes daqueles que estão nas categorias Beta e Alpha;

Beta: para essa categoria é preciso estar inscrito no Xbox Insider há pelo menos três e ter atingido o nível cinco, garantindo que você tenha acesso às novidades pouco tempo após aqueles que estão no bloco Alpha;

Alpha e Alpha Skip-Ahead: essas modalidades são acessíveis apenas para pessoas convidadas, e já não dependem tanto do seu nível ou tempo de participação.

(Fonte: Xbox Power/Reprodução)Fonte: Xbox Power

Evoluindo no programa

Se a essa altura você estiver se perguntando o que é preciso fazer para subir de nível, é simples: basta acessar a aba Atividades para ter acesso a uma série de pesquisas com perguntas de múltipla escolha que, quando respondidas, oferecem uma pequena quantia de experiência.

Outra forma de conseguir experiência e completar o tutorial do programa, que traz apenas duas questões e oferece 10 pontos ao ser concluído (desde que também responda as perguntas que serão feitas, claro). Os outros questionários mencionados oferecem 5 pontos de XP, então basta completar o tutorial e responder duas das outras séries de perguntas para alcançar o nível Delta – que exige apenas 20 pontos de XP para ser desbloqueado.

Outro detalhe importante: você não pula de nível automaticamente. Em vez disso, o sistema do programa deixa essa ação disponível para que você mesmo faça a troca entre as opções desbloqueadas – para isso, basta clicar em Preview, depois em Xbox Update e em seguida abrir o menu Info e selecionar Gerenciar para escolher entre Omega, Delta, Beta ou Alpha.