Como se Sair Bem em Entrevistas On Line

Seja para conseguir oportunidade de trabalho ou para aprimorar ainda mais a carreira, a entrevista pode deixar muitas pessoas nervosas e até mesmo diminuir as chances de sucesso em um processo seletivo.

Com o advento da pandemia do Covid-19, as entrevistas passaram a ser feitas à distância com maior frequência.

A vídeo chamada com o candidato e a equipe de recrutadores é tão desafiadora quanto a entrevista presencial. O que dizer, como se portar em uma vídeo chamada de seleção e o que deve ser preparado antes do horário da entrevista são algumas das informações que vamos abordar para que você tenha um desempenho ainda melhor.

Entendendo a Entrevista On Line

Desde a divulgação da vaga, triagem de currículos ou cartas de apresentação, testes psicológicos até a entrevista, o processo seletivo conta com vários recursos a fim de tornar mais eficiente a seleção de um candidato que caiba justamente no fit cultural da empresa ou instituição contratante.

Quando falamos de fit cultural, nos referimos a combinação da missão e valores da empresa além do perfil comportamental que devem estar totalmente alinhados com o candidato.

O meio usado a fim de conhecer as habilidades profissionais e comportamentais do candidato é a entrevista.

O que muda agora é o maior uso da modalidade virtual que permite uma melhor organização e diminuição de custos para o recrutador ao mesmo tempo que diminui os riscos de atrasos ou imprevistos na hora da entrevista, sem falar no respeito à saúde de todos os envolvidos.

Devemos entender como se dá todo o processo neste tipo de entrevista.

A entrevista On Line é marcada com antecedência, o candidato confirma presença no dia e hora marcados.

A empresa então determinará qual o meio, qual o aplicativo de vídeo chamada será usado. Os mais comuns são o Skype, Zoom, Google, Duo, plataforma institucional da própria empresa entre outros.

No ato de confirmação de data e hora da entrevista, já são fornecidos os detalhes para o candidato já instalar ou verificar o que é necessário para a hora do encontro.

Assim que for marcado o dia da entrevista, é de extrema importância que o candidato verifique todas as configurações de seu equipamento. Áudio e vídeo têm de estar funcionando adequadamente assim como a internet, obviamente.

É recomendável que se faça testes antes para analisar se está tudo ok. Chame algum amigo ou conhecido pela internet e teste seu equipamento, a iluminação, som para que nada possa atrapalhar seu desempenho na hora da entrevista.

Escolha o local que você prefere estar neste momento. De preferência, em um escritório ou ambiente semelhante com luminosidade suficiente e menos barulho.

Se você mora com mais pessoas, lembre-se de deixar bem claro que em tal dia e horário você estará ocupado e não deve ser requisitado.

Não se esqueça de desligar o celular na hora da entrevista ou manter no silencioso. Um celular que toca ou chama pode apontar aos selecionadores que você não estabelece prioridades e tem dificuldades de organização.

E lembre-se do que vai vestir na hora. Vista-se como se fosse uma entrevista presencial, ou seja, trajes sociais são adequados. Faça a barba, ou use o mínimo de maquiagem se for o caso e arrume o cabelo.

Lembre-se que a primeira impressão do candidato é a física, sua postura.

Características das Entrevista On Line

Alguns pontos desta modalidade diferem da entrevista presencial tradicional.

Acompanhe algumas destas características:

a entrevista poderá ser gravada e posteriormente levada ao gerente ou superior da empresa;

podem ser usados testes de proficiência, ou seja, testes que vão comprovar suas habilidades descritas no currículo. Se você diz que seu inglês é fluente, por exemplo, a entrevista poderá ocorrer inteira neste idioma;

a empresa pode pedir um vídeo de apresentação antes da entrevista. Você terá de fazer um vídeo com X tempo de duração aonde você se apresenta e diz suas habilidades, experiências e o que espera deste novo emprego ou oportunidade;

existem programas de inteligência artificial que usam reconhecimento facial para estabelecer o nível de tensão e até se a pessoa pode estar mentindo sobre algum aspecto;

mais de uma entrevista On Line pode ser feita a fim de diminuir as chances de uma seleção equivocada.

As Perguntas Mais Usadas Na Entrevista

De uma maneira geral, as perguntas feitas na modalidade virtual não são tão diferentes das usadas em entrevista presencial.

As mais usadas são qual seu objetivo na empresa, sua pretensão salarial, o porquê de você se interessar especificamente por esta vaga e por esta empresa, qual sua experiência, citar alguma experiência significativa que você teve em um emprego anterior, etc.

O importante é usar a sinceridade e expor exatamente qual sua situação atual, se está ou não empregado e há quanto tempo, o que espera desta oportunidade, o que você conhece da empresa(faça uma vasta pesquisa para conhecer a empresa antes da entrevista) além de responder com calma o que lhe for perguntado.

O fato de estar em casa pode ajudar a ficar menos desconfortável, porém sabemos que toda situação em que somos colocados à prova provoca tensão. Caso sinta que está muito nervoso, não tenha medo de expor este sentimento. É normal e os recrutadores estão acostumados com certo nível de nervosismo do candidato.

No mais, a modalidade virtual oferece muitas vantagens e a tendência é um uso cada vez mais abrangente. Por isto, esteja disposto a aprender cada vez mais sobre vídeo chamadas para que você possa tirar de letra quando houver um novo compromisso deste tipo.

Entendendo agora um pouco mais sobre este processo todo, suas chances de se sair bem estão ainda maiores. Boa sorte!