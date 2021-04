Como se sentir empolgado com os estudos

Ter motivação para estudar parece algo “fora da realidade” para muitas pessoas. Seja por conta da rotina corrida, da ansiedade ou até mesmo da preguiça, muita gente se questiona qual a melhor forma de conseguir criar uma rotina de estudos que a auxilie a se desenvolver academicamente.

Pensando nisso, trouxemos informações que podem lhe ajudar a ter mais motivação e assim ativar o hábito de estudar de uma forma natural e fluída. Acompanhe!

Como ter motivação para estudar sozinho?

Ter motivação para estudar sozinho não lhe soa familiar? Você sente que não consegue manter a motivação nos estudos? Fique tranquilo! Veja as nossas recomendações e comece a mudar esse hábito de deixar os estudos de lado:

Saiba aonde você quer chegar no curto, médio e longo prazo

Quando estudamos, temos objetivos claros em nossa mente. São eles que nos ajudam a compreender aonde queremos chegar e por que estamos nos dedicando aos estudos. Por isso, antes de começar uma rotina “descontrolada” de estudos, trace os seus objetivos de maneira clara. E não, não estamos falando de apenas dizer “quero me formar”, pois isso não basta. Veja o nosso exemplo e inspire-se para criar os seus objetivos:

Objetivo de longo prazo: Se formar na faculdade, para ser um profissional exemplar na área que você ama . Além disso, você quer conseguir desempenhar o seu papel na sociedade de maneira eficiente e coesa, considerando os princípios éticos da sua profissão.

Se formar na faculdade, para ser um profissional exemplar na área que . Além disso, você quer conseguir desempenhar o seu papel na sociedade de maneira eficiente e coesa, considerando os princípios éticos da sua profissão. Objetivo de médio prazo: Finalizar as matérias do semestre com excelência, buscando absorver informações e conhecimentos que são importantes para a sua trajetória de vida. E não meramente “passar para acabar logo”. Aproveite os estudos para realmente aprender e se desenvolver.

Finalizar as matérias do semestre com excelência, buscando absorver informações e conhecimentos que são importantes para a sua trajetória de vida. E não meramente “passar para acabar logo”. Aproveite os estudos para realmente aprender e se desenvolver. Objetivo de curto prazo: Aprender determinada matéria, conhecendo seus objetivos de ensino e sabendo conversar sobre o tema com os colegas de turma e futuros colegas de trabalho.

Além destes três objetivos, esmiuce também os seus objetivos diários de estudos, da seguinte forma:

Objetivo de longo prazo: Terminar de estudar o livro da matéria até o fim do semestre.

Terminar de estudar o livro da matéria até o fim do semestre. Objetivo de médio prazo: Ler X páginas por dia ao longo do semestre.

Ler X páginas por dia ao longo do semestre. Objetivo de curto prazo: Finalizar o número de páginas que devem ser estudadas hoje.

Assim você começa a criar uma rotina para o seu cérebro, fazendo com que o estudo se torne um verdadeiro hábito saudável em sua vida.

Além disso, sempre que a motivação para estudar estiver baixa, relembre os motivos pelos quais você está estudando. Pense no quanto isso será gratificante no futuro e imagine como será a sua vida depois que você completar a sua trajetória de aprendizagem.

Tenha uma rotina estruturada entre ler, anotar, explicar para si mesmo e, claro, descansar

Seguindo os objetivos acima, crie uma rotina estrutura onde você possa ler, anotar e explicar para si mesmo o que está sendo estudado. Por exemplo, estipule uma hora de leitura, 30 minutos de anotação e 15 minutos para explicar para si mesmo, de maneira reduzida, tudo o que foi estudado.

Lembre-se ainda que o nosso cérebro só mantém o foco absoluto durante 45 minutos seguidos. Ou seja, faça pausas inteligentes a cada “aula” de estudos em casa. Assim você não satura o seu cérebro e o ajuda a memorizar melhor.

E por falar em memorizar, procure estudar e, assim que finalizar, descansar a sua mente, especialmente dormindo bem. Isso porque é no sono que o nosso cérebro fará uma “faxina” na memória e garantirá que o essencial permaneça. Com isso, dormir depois de estudar pode ajudar a fixar melhor as informações recém absorvidas.

Desenvolva a motivação nos estudos

Desenvolver a motivação nos estudos requer tempo e dedicação. Ou seja, se você não se sentir motivado hoje, comece devagar. Você não precisa se apaixonar pelos estudos de uma hora para outra. Mas sim, tem que reforçar, todos os dias, quais são os seus objetivos com os estudos. Assim, você vai criando uma atmosfera mais positiva em torno das atividades cotidianas e consegue finalizá-las melhor.

Em outras palavras, não tente estudar 5 horas seguidas no primeiro dia e assim saturar a sua motivação e desejo de aprender. Mas sim, vá aumentando o tempo de dedicação até atingir um objetivo que seja coerente para você.

Frases de motivação para estudantes

Precisando de um incentivo a mais? Então finalize a leitura deste nosso artigo sobre motivação para estudar com algumas frases de motivação para estudantes:

É muito mais válido você tentar algo, ver que ele funciona (ou não) do que nunca saber como ele poderia se desenvolver.

O estudo nada mais é do que a porta de entrada para a vida dos seus sonhos.

Estudar ajuda você a atingir as suas metas de vida. Qual a sua meta hoje?

Não estude para passar. Estude para ser quem você quer ser.

Cada hora de estudo constrói novas possibilidades para o seu futuro.

Não deixe o seu futuro nas mãos dos outros. Mas sim, mantenha-o em suas mãos, em seus livros e estudos.

Se você nunca estudar mais do que precisa para uma prova, jamais crescerá além.

Seu futuro depende de você e do quanto você está disposto a mudá-lo.

Gostou das frases de motivação para estudantes? Então compartilhe com um amigo! 😉