Já faz algum tempo que o governo possibilita aos cidadãos a oportunidade de emitir, visualizar ou regularizar diversos documentos de maneira online. Além da identidade digital, emissão do CPF direto no site da Receita Federal e a regularização do título de eleitor, você também pode emitir a segunda via da sua certidão de nascimento de maneira digital.

Como acontece nos outros serviços, é preciso realizar apenas algumas etapas que incluem fornecer informações pessoais antes de realizar a encomenda do documento – lembrando que há uma taxa para isso.

Veja a seguir tudo aquilo que é necessário para obter uma nova via da certidão de nascimento.

Como tirar certidão de nascimento online?

A primeira coisa que você deve fazer para iniciar o processo de emissão da segunda via da certidão de nascimento é acessar o site Registro Civil;

Assim que a página carregar, você terá duas opções de segunda via: Nascimento, Casamento e Óbito. Clique na primeira opção;

(Fonte: Registro Civil/Reprodução)Fonte: Registro Civil

A página seguinte vai solicitar que você acrescente alguns dados pessoais, como o estado em que mora, a cidade e o cartório responsável pela emissão da sua certidão de nascimento;

(Fonte: Registro Civil/Reprodução)Fonte: Registro Civil

Na próxima etapa, é preciso colocar seu nome completo, número de CPF, data de nascimento e nome da mãe e do pai nos campos Filiação 1 e Filiação 2;

(Fonte: Registro Civil/Reprodução)Fonte: Registro Civil

Ao avançar para a próxima etapa você precisa digitar alguns dados complementares, como livro, folha e termo. Se não tiver o documento original em mãos ou tiver perdido ele, há como passar por essa área sem nenhuma inclusão ao clicar em Próximo;

A área seguinte é onde precisa escolher se deseja receber o documento de maneira digital (enviado por e-mail) ou impressa em papel oficial (é possível optar em receber pelos Correios ou retirar diretamente no cartório). Esta segunda opção também permite a solicitação da Apostila de Haia, o que é necessário para validar o documento em países que fazem parte da Convenção de Haia;

Acesse a área Resumo para verificar se todos os dados que foram enviados estão corretos. Marque a opção Declaro que li e aceito os termos de uso, em seguida verifique os valores que serão cobrados para a emissão da segunda via da certidão de nascimento;