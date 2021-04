Como um curso profissionalizante pode mudar sua vida

Neste post falaremos sobre como um curso profissionalizante pode mudar o rumo da sua carreira, garantindo seu sucesso no mercado de trabalho.

Um dos momentos mais difíceis e também mais decisivos na vida de uma pessoa é a escolha de sua profissão.

Afinal, carregamos o peso desta decisão por toda nossa vida, seja de forma positiva ou negativa.

É comum que um profissional, no começo de sua carreira, lá no final do ensino médio, pense muito sobre o ensino superior.

Qual faculdade irei cursar?

Mas neste artigo quero te mostrar que um curso profissionalizante pode não apenas abrir muitas portas como também te ajudará a encontrar a área com que mais se identifica.

Para que serve um curso profissionalizante?

Em primeiro lugar, saiba que, ao contrário dos cursos técnicos e superiores, o curso profissionalizante não “cola grau”.

Porém, seu foco é na realização da atividade do profissional.

Aí você se pergunta:

Mas então, por que não fazer logo um curso técnico ou superior?

E eu te respondo com 7 vantagens básicas:

1 – Agiliza e facilita a conquista do seu primeiro emprego

Os cursos técnicos e superiores têm carga horária 1200 a 7200 horas, respectivamente.

Porém, um curso profissionalizante tem entre 40 a 300 horas, e você concluirá muito mais rápido, sem perder a qualidade.

Ou seja, ao sair do ensino médio, ou na tentativa de mudar de área, um curso profissionalizante te permite ter as habilidades necessárias com muito mais rapidez!

De acordo com dados da Pesquisa de Empregabilidade do Brasil (divulgada em março de 2020), pelo menos 29,5% dos graduados que saíram da faculdade em até 3 anos, encontram-se em situação de desemprego.

Por outro lado, o mercado oferece muitas vagas para aqueles que possuem cursos profissionalizantes.

2 – Baixo investimento

Já sabemos que os cursos técnicos e superiores podem ser muito caros.

Uma vantagem de fazer um curso profissionalizante é que o valor de investimento é bem menor.

Além disso, você ainda tem acesso a programas de incentivo a educação que podem ofertar cursos gratuitamente.

Com a pandemia do novo Coronavírus e a adesão ao Ensino A Distância (EAD) sendo tão promovido, os cursos estão ainda mais baratos!

Assim, eles permitem que você conclua todo o curso através da internet ou na modalidade semipresencial.

3 – Você pode conquistar uma profissão rapidamente

Muitos ficam desconfiados dos cursos profissionalizantes justamente por serem curtos.

Mas acredite, em pouco tempo estes cursos te ensinarão as funções de uma profissão para que você esteja apto para seu primeiro empregou ou para reinserção no mercado.

4 – Ensino personalizado de acordo com a necessidade de cada aluno

Imagine uma sala com 40 alunos e apenas um professor.

Não é possível que este professor oriente cada aluno como ele precisa.

Porém, uma turma de nível profissionalizante é bem menor.

Os professores orientam cada aluno com o objetivo de que ele saia daquele curso dominando todas as habilidades técnicas da profissão.

5 – A instituição de ensino introduz o aluno em empresas

Além das visitas técnicas (suspensas neste momento de pandemia), as escolas de cursos profissionalizantes costumam ter uma relação estreita com empresas de áreas específicas, facilitando a contratação.

Algumas empresas habilitam estágio e, para isso, realizam parcerias com instituições de ensino para que tenham mais acesso aos alunos.

6 – Mais informações para escolha da profissão

Muitas vezes a escolha da profissão é motivada por achismo e emoção.

Por exemplo, eu sonhava em ser bióloga por causa das expedições do fantástico, somente depois de muito tempo percebi que a maioria dos biólogos se tornavam professores. Algo que não queria para mim.

Com um curso profissionalizante, o aluno conhece melhor a execução daquela profissão, o que faz no dia-a-dia, as diferentes áreas de atuação etc.

Assim, depois de fazer o curso, o aluno saberá muito melhor se é realmente aquela profissão que ele deseja para si.

7 – Continuidade dos estudos

Sim, existe vida após a graduação!

Muita gente busca cursos profissionalizantes depois da formação superior como forma de se redescobrir profissionalmente.

Os cursos profissionalizantes são curtos, então é possível estudar continuamente.

Além disso, depois da educação profissionalizante, você pode fazer um curso técnico, uma graduação, pós graduação etc…

Agora que você já tem 7 vantagens em fazer um curso profissionalizante, vou te apresentar algumas instituições que oferecem esta modalidade de ensino de forma totalmente gratuita e online.

Conheça 3 sites onde você pode fazer seu cursos profissionalizante gratuitamente

SENAI

Uma das instituições de ensino mais confiáveis e conhecida pela qualidade de ensino.

O SENAI oferece, na modalidade EAD (Educação a Distância), vários cursos para quem deseja se aperfeiçoar ou aprender uma nova profissão.

Para obter o certificado, é preciso que o aluno realize uma prova com no mínimo 70% de aproveitamento.

Clique aqui e conheça o SENAI.

FGV (Fundação Getúlio Vargas)

Neste site, além dos cursos profissionalizantes, você também encontrará diversos cursos de extensão que podem ser utilizados para complementação de horas extracurriculares na faculdade.

Clique aqui e conheça a FGV.

Veduca

Este site tem a proposta de uma plataforma onde profissionais se juntam para compartilhar conhecimento através de vários cursos gratuitos!

Clique aqui e conheça o Veduca.

Existem muitas outras instituições que oferecem os cursos online gratuitamente!

