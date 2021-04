Como usar fontes de texto no Instagram

O Instagram traz uma fonte padrão para as suas postagens e dados do perfil. Entretanto, é possível utilizar outros softwares para incrementar suas publicações e dar um visual “diferentão” para o seu conteúdo, com letras e números bem diversificados.

Hoje o TecMundo te ensina a usar o site Fonts For Instagram para mudar as fontes de seus posts e dados do perfil, confira:

Como mudar a fonte de seus textos no Instagram:

Primeiro passo é acessar o site Fonts For Instagram no navegador do seu PC ou do seu celular. Logo no topo, surgirá uma caixa de texto com os dizeres: “Type or paste yout text here”. Digite ou cole o texto desejado ali dentro.

Digite ou cole o texto desejado nesta Caixa de TextoFonte: Diego Borges / Reprodução

Logo abaixo dos ícones de compartilhamento, na barra “Fonts Size”, é possível aumentar ou diminuir o tamanho do seu texto.

Nesta barra é possível aumentar e diminuir o tamanho da fonte escolhidaFonte: Diego Borges / Reprodução

Em seguida, o site irá mostrar diversos tipos de fontes com o texto digitado. Selecione um dele e uma mensagem no canto da tela surgirá avisando que o texto foi copiado (como mostra a imagem abaixo).

Fique atento à mensagem indicando que o seu texto foi copiado com a fonte selecionadaFonte: Diego Borges / Reprodução

Agora vá até o Instagram e cole o seu texto com a fonte que você selecionou. Confira se o texto ficou sem alterações e pronto, basta publicar.

Depois de copiar o texto, basta colá-lo na caixa de publicação da sua contaFonte: Diego Borges / Reprodução

Vale lembrar que o procedimento também funciona para enviar textos com fontes diferentes pelo Whatsapp.