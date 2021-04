Como usar o Fleet do Twitter? Recurso é parecido com o Stories

O Twitter, depois de um período de testes, disponibilizou para todos os usuários a ferramenta Fleet. Com ela, é possível criar vídeos mais curtos e que possuem um prazo de validade de 24 horas, no mesmo formato dos Stories no Instagram. Também é possível inserir fotos, textos e gifs para criar o seu conteúdo temporário.

Hoje o TecMundo te ensina como criar ou visualizar os Fleets no Twitter. Confira:

Como visualizar os Fleets

Para visualizar os Fleets, primeiro é necessário que o app do Twitter esteja atualizado em seu celular. Em seguida, entre com a sua conta e localize os ícones arredondados no topo da tela, neles estão os Fleets ativos de contas que você segue.

Os Fleets ficam localizados no topo do aplicativo do Twitter no celularFonte: Diego Borges / Reprodução

Aperte em uma das contas para visualizar o Fleet. Ao terminar de exibir o conteúdo de um perfil, ele mudará para outro usuário automaticamente, assim como acontece nos Stories no Instagram.

Também é possível visualizar o Fleet indo diretamente na fala que você deseja assistir o conteúdo. Em “procurar” digite o nome do usuário desejado e caso ele tenha postado um Fleet, o ícone do seu perfil ficará com um contorno azul conforme a imagem abaixo.

Também é possível visualizar os Fleets clicando na imagem de perfil da contaFonte: Diego Borges / Reprodução

Diego Borges /Ao tocar em cima da foto de perfil, você receberá duas opções: “Ver Fleet ” ou “Ver a foto de perfil”. Clique na primeira opção e você irá visualizar os Fleets da conta.

Como criar um Fleet

Para criar um Fleet, abra o aplicativo do Twitter logado em sua conta. Em seguida, no canto superior da esquerda, clique na imagem do seu perfil com um símbolo de “+”.

Clique na sua imagem de perfil com um símbolo de “+” para adicionar um FleetFonte: Diego Borges / Reprodução

Em seguida, você será redirecionado para uma tela onde será possível gravar um vídeo para o Fleet. Você também poderá usar imagem ou vídeo da biblioteca do seu celular.

Nessa tela você poderá usar um gif, vídeo, foto ou texto para criar seu FleetFonte: Diego Borges / Reprodução

Depois é só publicar clicando no botão “Fleet” na parte de baixo da tela. Uma vez que ele esteja no ar, é possível ver quem visualizou a sua postagem.

Depois de terminar a edição, clique no botão Fleet para postar o seu conteúdoFonte: Diego Borges / Reprodução

É importante ressaltar que a interação com o Fleet é feita através da Mensagem Direta do Twitter. Ou seja, caso alguém responda um Fleet seu, ela irá para a caixa de mensagens e não para a sua timeline onde ficam os tweets.

Pronto, agora basta usar a sua imaginação e criar Fleets para a sua conta.