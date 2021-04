Como vencer a falta de vontade de estudar?

A desmotivação nos estudos é a realidade de milhares de estudantes que, todos os dias, tentam criar uma rotina de estudos que parece não sair do lugar. Seja por conta de cargas emocionais ou pressões sociais, o processo de estudar pode se tornar uma verdadeira “tortura” para muita gente.

Mas como reverter este quadro? O que fazer para vencer essa desmotivação? Veja as nossas dicas de hoje!

Como vencer a desmotivação nos estudos?

Vencer a desmotivação nos estudos é possível, principalmente se você conhecer a razão pela qual ela aparece. Ou seja, se você perceber que a falta de motivação está associada à problemas pessoais, repense as suas atitudes e tente encontrar subsídios psíquicos para lidar com o problema.

Não deixe as suas dores de lado! Quanto mais reprimimos o que sentimos, mais difícil é lidar com as nossas obrigações diárias.

Com isso em mente, veja agora as nossas sugestões para que você comece a criar uma rotina de estudo mais estruturada a partir de hoje:

1- Tenha um motivo para estudar

Você sabe qual é o seu motivo para estudar? E não, não estamos falando sobre o que os seus pais esperam que você atinja com os estudos. Mas sim, estamos falando do que você quer para o seu futuro.

Quando você tem claro o que quer conquistar com os estudos, a tendência é que se sinta muito mais motivado e preparado para ir adiante. Exemplo: conquistar uma vaga de emprego; abrir seu próprio negócio; passar em um concurso; etc.

2- Estabeleça metas de curto prazo e não foque apenas no resultado final

Ao mesmo tempo em que você deve saber qual é o seu motivo para estudar, você também precisa estabelecer metas de curto prazo, ou seja, pequenos passos para chegar lá.

São estes pequenos passos que lhe darão mais força para continuar a sua trajetória, pois assim o objetivo final se torna mais atingível e você sente que, de pouco em pouco, é possível chegar lá.

3- Pratique hábitos saudáveis todos os dias

Os hábitos saudáveis, como praticar exercícios, ter uma alimentação balanceada e dormir bem, são indispensáveis para manter a sua motivação. Isso porque todos eles estão associados com o seu bem-estar e o seu desejo de seguir em frente.

4- Cuidado para não se comparar com outras pessoas

A desmotivação nos estudos também pode aparecer a partir do momento em que você se compara com outras pessoas. Porém, crie em sua mente o conceito de que cada pessoa é única e, como tal, possui o seu próprio tempo de desenvolvimento. Você não precisa ser igual ao outro para ser considerado um bom estudante!

5- Tenha um ambiente e um horário específico para estudar

Apesar de você sempre ouvir essa dica, é preciso investir nela todos os dias que você for estudar. Não adianta criar um ambiente e um horário hoje e, no dia seguinte, resolver estudar em outro cômodo da casa, porque é mais fácil. Acredite, essa mudança contínua pode atrapalhar a sua motivação e a sua concentração.

6- Eventualmente, desconecte-se dos estudos

Por fim, procure se desconectar dos estudos eventualmente. Pare de ficar pensando nisso o tempo todo e viva outras atividades em sua vida! Assim, você “esvazia” a sua mente e se sente mais preparado para recomeçar os estudos em outro momento.