Participante do The Voice+, da Globo, Ceiça Moreno está fazendo uma vaquinha para conseguir trocar sua sanfona, instrumento musical que é sua marca registrada. “Minha sanfona é minha companheira há 40 anos, e isso porque eu já a comprei usada. Preciso de uma nova para continuar produzindo a minha arte”, declarou a cantora de 74 anos.

Em entrevista ao jornal Extra, a pernambucana defendeu que está em um dos melhores momentos de sua vida e que precisa aproveitar a visibilidade conquistada no reality da Globo para atingir seus objetivos.

“Após o programa vi um caminho aberto. Nunca tive este reconhecimento e tenho que aproveitar o momento”, explicou a antiga integrante do time de Claudia Leitte.

A sanfoneira precisa arrecadar R$ 80 mil para conseguir gravar um EP, realizar uma live e comprar o novo instrumento. Entretanto, até o momento, só R$ 7 mil foram doados à Ceiça. A ideia do financiamento coletivo partiu de amigos da cantora. A vaquinha estará disponível até 1º de maio.

Ceiça Moreno canta desde os quatro anos e sempre buscou uma chance de ser reconhecida. “Eu fiz tudo praticamente no anonimato, quando se é artista há tanto tempo você acostuma a ir e vir sem ninguém te notar, eu ainda nem tive chances de ter minha música cantada nacionalmente”, lamentou a professora aposentada, que está lidando com a fama.

“Antes ninguém me via, agora me reconhecem até de máscara. Já me pararam até no banheiro do aeroporto”, comemorou a artista.

Questionada sobre os bastidores do The Voice+, a cantora declarou que teve medo de viajar para o Rio de Janeiro devido à pandemia, mas amou a experiência.

“Adoro todos os quatro [técnicos], mas conhecia mais o trabalho do Daniel e da Claudia. Já fui há shows dele, sempre muito bons. Ela foi maravilhosa, muito natural, com aquele sorriso alegre, que deixa a gente a vontade, sabe? Me senti muito bem”, finalizou Ceiça.

