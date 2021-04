Companheiro de Neymar no PSG dispara contra Superliga e critica ‘ricos roubando o que povo criou’

A criação de uma chamada Superliga caiu como uma bomba na Europa no domingo (18), e vem repercutindo negativamente entre diversas frentes do futebol, inclusive entre atletas.

Em suas redes sociais, Ander Herrera criticou a formatação de uma nova competição de clubes, que coloca em xeque até mesmo a continuidade de Uefa Champions League.

Para o meio campista do Paris Saint-Germain, que não faz parte da competição, este novo torneio vai contra a tradição do futebol.

“Me apaixonei pelo futebol popular, pelo futebol dos torcedores, com o sonho de ver o time do meu coração competir contra os maiores. Se a Superliga Europeia avançar, esses sonhos chegam ao fim, os sonhos dos torcedores das equipes que não são as grandes de conseguirem vencer em campo, ao competir nas melhores competições”.

“Amo o futebol e não posso ficar calado sobre isto, acredito numa Champions League melhorada, mas não nos ricos a roubarem o que o povo criou, que é nada mais que o esporte mais bonito do planeta”, concluiu.

Entenda o que é a Superliga Europeia

A Super League agora é realidade. O novo torneio de clubes da Europa, que ameaça inclusive a continuidade da Uefa Champions League nos moldes atuais, foi anunciado neste domingo (18), em comunicado feito conjuntamente por 12 dos maiores clubes do Velho Continente.

Os clubes fundadores são os seis principais times da Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham), os três gigantes da Espanha (Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid) e mais o trio dos chamados grandes da Itália (Milan, Inter de Milão e Juventus).

O primeiro presidente da liga será Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid. Os vices serão Andrea Agnelli, da Juventus, e Joel Glazer, dono do Manchester United, conforme divulgado em comunicado.

De acordo com os fundadores, haverá ainda a participação de três clubes convidados na primeira edição do torneio. Os nomes dos times em questão não foram divulgados, mas é provável que Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estejam entre eles.



A competição vai contra o que gostariam as ligas locais, a Uefa e a Fifa. A entidade europeia, por sinal, já anunciou que quem participar da Super League “pode ser banido de todas as competições europeias ou internacionais”. E isso vale para clubes e também jogadores.

Formato da Super League

– A competição terá 20 times participantes, sendo os 15 clubes fundadores e o restante se qualificando através de um mecanismo baseado em seus resultados na temporada anterior.

– As partidas serão jogadas nos meios de semana, com os clubes participantes da Super League podendo continuar suas participações em suas respectivas ligas nacionais, preservando o tradicional calendário doméstico, que é o coração do futebol de clubes.

– A competição começará em agosto, com os participantes sendo divividos em dois grupos de 10, jogando turno e returno. Os três melhores de cada grupo se classificam para as quartas-de-final. As equipes que terminarem em 4º e 5º lugar competirão em um playoff de ida e volta pelas vagas restantes nas quartas. Os mata-matas serão em ida e volta, com a final sendo realizada nos últimos dias de maio. A final será em jogo único e sede neutra.

– Assim que a competição masculina for iniciada, uma Super League feminina também será iniciada, ajudando a alavancar e desenvolver ainda mais o futebol feminino.