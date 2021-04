Comprado pela Amazon por R$ 1 bilhão, filme com Chris Pratt ganha data de estreia · .

O Amazon Studios oficializou a compra dos direitos de The Tomorrow War, novo filme de ficção científica estrelado por Chris Pratt (Guardiões da Galáxia). Com o negócio fechado por US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão), o longa ganhou data de estreia direto no Prime Video em 2 de julho.

Inicialmente, a Paramount cofinanciaria e distribuiria o filme nos cinemas, com estreia marcada para 23 de julho de 2021. No entanto, a crise sanitária enfrentada pelo mundo –e que ganhou níveis assustadores nos Estados Unidos– deixou incerta a reabertura das salas de exibição neste ano.

A Amazon venceu a concorrência com outros players rivais no mercado, como a Netflix. A Skydance, que produziu e financiou o projeto, exibiu o filme para potenciais compradores, e o resultado surpreendeu pelo potencial comercial que a produção poderia ter.

A Amazon tem aproveitado a insegurança de outros estúdios para colocarem seus filmes no cinema como uma maneira de se tornar mais agressiva no mercado. Recentemente, a empresa de Jeff Bezos comprou os direitos de Borat: Fita de Cinema Seguinte (2020) e Um Príncipe em Nova York 2 (2021).

“The Tomorrow War será um evento global que surpreenderá e encantará nossos assinantes em todo o mundo”, disse Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios.

“O diretor Chris McKay elaborou de forma brilhante este escape de ficção científica único e cheio de ação que manterá o público na beirada dos sofás e apertará corações com a história de um pai e sua filha. Não poderíamos estar mais felizes em continuar nosso relacionamento com Chris Pratt –que traz um poder extra para o filme– enquanto compartilhamos esta história emocionante com os fãs”, concluiu.

“Estou muito orgulhoso deste elenco e equipe incríveis que trabalharam em circunstâncias desafiadoras para criar um filme de ação de ficção científica original e único –algo que está cada vez mais raro. Assistir a essa equipe misturar sem esforço ação, terror, comédia e drama foi um sonho que se tornou realidade para mim, e espero que emocione o público neste verão”, acrescentou o diretor Chris McKay.

Na trama, que tem roteiro escrito por Zach Dean (Um Dia para Viver), o mundo fica atordoado quando um grupo de viajantes do tempo chega do ano 2051 para entregar uma mensagem urgente: 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. A única esperança de sobrevivência é que soldados e civis do presente sejam transportados para o futuro e se juntem à luta.

Entre os recrutados, está o professor de ensino médio e pai de família Dan Forester (Pratt). Determinado a salvar o mundo para sua filha, Dan se junta a uma cientista brilhante (Yvonne Strahovski) e seu pai distante (J.K. Simmons) em uma busca desesperada para reescrever o destino do planeta.