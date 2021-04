Conceição dá moral para o grupo após vitória no clássico e relaciona 23 jogadores para jogo contra o América-RN

Tudo normal em Belo Horizonte! É com essa frase que a torcida do Cruzeiro ilustra a felicidade por voltar a bater o Atlético no maior clássico do estado. Em jogo válido pelo Campeonato Mineiro, a Raposa venceu o rival pelo placar de 1 a 0, com um gol de Airton, marcado na segunda etapa da partida.

Após a partida, foi o momento dos torcedores cruzeirenses irem à forra após voltar a disputar o clássico e vencer o Atlético depois de mais de 400 dias. Mas agora, é momento de virar a chave para jogar fora de casa contra o América-RN, pela segunda fase da Copa do Brasil em partida que acontecerá na próxima quarta-feira (14).

O técnico Felipe Conceição relacionou 23 jogadores para o duelo que acontecerá na Arena das Dunas, em Natal. Por coincidência, os atletas que embarcaram juntamente com a comissão técnica são os mesmos que estiveram em campo e no banco de reservas na vitória contra o Atlético no clássico pelo Campeonato Mineiro.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro



Confira a lista de relacionados para o jogo contra o América-RN:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Alan Ruschel, Geovane, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Eduardo Brock, Ramon e Weverton

Meio-campistas: Adriano, Claudinho, Jadson, Marcinho, Matheus Barbosa, Matheus Neris e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Stênio e William Pottker

América-RN e Cruzeiro entram em campo a partir das 21h30 (horário de Brasília) dessa quarta-feira. Em jogo único, quem vencer avança de fase, enquanto que o empate levará a decisão da vaga para as penalidades máximas.