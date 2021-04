Concurso 2213 da Dupla Sena acumulou e poderá premiar em R$ 300 mil no próximo sorteio

Esta terça-feira (20) foi dia de mais um sorteio no concurso 2213 da Dupla Sena. Assim, para os apostadores que estavam ansiosos em descobrir o resultado dessa loteria da Caixa Econômica, a notícia de que o prêmio principal acumulou certamente foi frustrante.

Concurso 2213 da Dupla Sena não premiou na véspera de feriado

Como de praxe, as dezenas do Concurso 2213 da Dupla Sena foram sorteadas no Espaço Loterias, em São Paulo, às 20h. Portanto, as apostas foram computadas pelo sistema da Caixa, tanto nas casas lotéricas quanto no site até uma hora antes do horário do sorteio.

O prêmio para a véspera do feriado, estimado em R$ 150 mil, seria entregue para quem acertasse 3, 4, 5 ou 6 dezenas em um jogo. Mas, o diferencial, é que somente com um volante do jogo, há a dupla chance de levar o prêmio para a casa, uma vez que são feitos dois sorteios a cada concurso.

Entretanto, ninguém acertou as seis dezenas, acumulando o valor para o próximo sorteio em estimados R$ 300 mil. Este ocorrerá amanhã (22) também no Espaço Loterias, às 20h.

Ademais, 9 apostadores acertaram 5 números, ganhando R$ 4.261,79 cada. Outros 491 jogadores acertaram 4 números, levando para casa R$ 89,27 cada. Em contrapartida, o acerto mínimo premiou mais pessoas, em um total de 8.449 apostadores que receberam R$ 2,59 cada um.

Como é o jogo da modalidade

A modalidade da Dupla Sena cresce a cada dia, sendo uma das mais populares entre as loterias. Assim, para se ter uma ideia, esse jogo, no ano de 2015, passou da sexta colocação em termos de vendas na Caixa Econômica, para a quinta colocação. Ademais, mantém-se até a atualidade como uma das modalidades mais famosas.

Para se fazer uma aposta, o sistema é simples, seguindo uma sistemática bem parecida com a da Mega Sena. Entretanto, como citado anteriormente, o principal diferencial do jogo é que, ao invés de concorrer em apenas um sorteio, o jogador concorre em dois sorteios com as mesmas dezenas contidas no volante.

Dessa forma, para montar um jogo, testando as probabilidades e a sorte, é preciso escolher de 6 até 15 números, entre 50 dezenas do volante. Não há exceção quanto aos jogos, sendo que há dois sorteios nos concursos, duplicando as chances dos compradores de ganhar.

Os apostadores ainda podem optar por entre as seguintes formas de jogar:

Simples

O jogador escolhe as dezenas favoritas, participando de um jogo individual.

Bolão

Nessa forma de jogar existe a oportunidade de montar diversos jogos, dividindo com os custos e o prêmio com outros participantes. Isso acontece por meio de cotas, que quer dizer a quantidade de apostadores do bolão.

Por exemplo, uma pessoa cria um jogo com outras quatro pessoas, portanto, a quantidade de cotas será cinco. Dessa forma, quando se efetivar a aposta, serão recebidos cinco comprovantes. Os bolões podem ter diferentes quantidades de cotas, que variam de 2 até 50. Mas, se o apostador preferir, pode optar por adquirir os bolões organizados pelas lotéricas.

Teimosinha

Há quem acredite que existam números que trazem sorte de alguma forma, números que são especiais. Dessa forma, jogadores que têm fé nas dezenas assertivas podem apostar nelas por diversas vezes seguidas.

Para fazer isso automaticamente, basta escolher a modalidade da teimosinha. Assim, consegue-se jogar por duas vezes, quatro ou, no máximo, oito vezes seguidas, tendo a mesma sequência numérica.

Surpresinha

Para os preguiçosos de plantão, que adoram apostar, mas não gostam de escolher números novos em todos os jogos, é só optar pela surpresinha. Nessa modalidade o sistema escolhe as dezenas para o apostador.

Custo das apostas para o concurso 2213 da Dupla Sena

O concurso 2213 da Dupla Sena terá sorteio hoje (20), mas a modalidade tem sorteios as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, às 20h, do horário de Brasília. Como citado, o ganhador é aquele que acerta a Sena, com seis dezenas, a Quina, com cinco dezenas, ou a Quadra, com quatro dezenas. Assim, como os sorteios são duplos, o acerto pode ser em um dos dois.

A premiação prescreve depois de 90 dias do sorteio. Posteriormente, o valor do prêmio é encaminhado para os cofres públicos. Em geral, é aplicado no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

O preço mínimo de uma aposta da Dupla Sena é de R$ 2,00, variando conforme a quantidade dos números escolhidos. Abaixo, segue uma tabela o qual mostra o valor para cada jogo:

Dezenas apostadas Valor da aposta Dezenas apostadas Valor da aposta 6 dezenas R$ 2,00 11 dezenas R$ 924,00 7 dezenas R$ 14,00 12 dezenas R$ 1.848,00 8 dezenas R$ 56,00 13 dezenas R$ 3.432,00 9 dezenas R$ 168,00 14 dezenas R$ 6.006,00 10 dezenas R$ 420,00 15 dezenas R$ 10.010,00

Probabilidades de ganhar nessa loteria

Para os jogadores que sonham em ganhar na loteria, bem como sonham em ser milionários, apostar na Dupla Sena é uma boa opção. Essa modalidade da loteria tem o sistema parecido com o das outras modalidades, entretanto com o adicional de ser um tanto mais fácil.

O motivo de sua popularidade se dá pelo fato de ter a chance de acertar 6 dezenas em dois sorteios, concorrendo com o mesmo jogo. Dessa forma, são dois sorteios em um mesmo jogo, tendo 10 dezenas menos do que nos jogos da Mega Sena. Com isso, a probabilidade de ganhar o prêmio principal da Dupla Sena é 1/15.890.700.

O cálculo da probabilidade do concurso 2213 da Dupla Sena

A probabilidade é o fruto das combinações possíveis em um jogo. Assim, nessa loteria, ao todo, é possível obter 15.890.700 jogos diferentes.

5 acertos, tem-se 1/60.192;

4 acertos, tem-se 1/1.120;

3 acertos, tem-se 1.60;

Algo que vale a pena ser ressaltado é que, em ambos os sorteios, as chances de ganhar são exatamente iguais. Isso porque trata-se de sorteios diferentes, contudo, o pagamento é único para o prêmio principal.

Tal fato não acontece nos prêmios das outras faixas, pois no segundo sorteio, as chances de ganhar são menores. Dessa forma, consegue-se ganhar mais do que no segundo sorteio.

No entanto, como é de costume que os prêmios se acumulem, os valores vão se voltam para o primeiro sorteio, na primeira faixa. É por isso que, assim como no concurso 2213 da Dupla Sena, a quantia do prêmio fica cada vez mais atrativa.