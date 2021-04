Concurso Agepen RR: candidatos apontam possíveis irregularidades

Candidatos que foram submetidos à avaliação psicológica do concurso Agepen RR, realizada no último dia 31 de março, apontaram possíveis irregularidades durante a aplicação da etapa que tem caráter eliminatório.

De acordo com relatos encaminhados pelos próprios candidatos ao jornal “Folha BV”, os psicólogos aplicaram a avaliação de forma desorganizada, pois não foram capazes de orientar os candidatos de maneira adequada.

“Era para ser o mesmo teste psicológico para todos, mas cada avaliador aplicou de uma maneira diferente. Os psicólogos estavam tão confusos que, quando falavam algo, logo depois diziam o oposto e se contradiziam. Sem contar que nem houve intervalo para ir ao banheiro ou beber água”, relataram.

Além disso, os candidatos destacaram a alta taxa de reprovados no teste, equivalente a 238 pessoas representando 21% dos candidatos.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos procurou o Instituto AOCP nesta terça-feira (6/4), para obter maiores esclarecimentos a respeito da realização do concurso e a empresa encaminhou o seguinte posicionamento:

“O Teste Psicológico do Concurso de Agente Penitenciário da SEJUC (Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania) de Roraima ocorreu conforme o esperado. Esclarecemos que os psicólogos que atuaram nesta fase, não estiveram nas fases anteriores, pois esta é a única fase psicológica da seleção. Anterior a essa, tivemos apenas o Teste de Aptidão Física e a Prova Objetiva. Sobre o questionamento do número de reprovações, incluindo profissionais que já trabalham na área da segurança, destacamos que há um trecho no Edital de Abertura que explica que o termo “não recomendado”, não significa incapacidade. É possível que o candidato não estivesse totalmente bem para o teste naquela ocasião. Por isso, haverá uma entrevista devolutiva para que os candidatos conheçam os motivos de sua “não recomendação”. O candidato poderá questionar a não recomendação através de recurso, conforme o prazo divulgado no EDITAL DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, no site do Instituto AOCP no dia 31/03/2021″.

De acordo com o edital, a avaliação psicológica deveria avaliar os seguintes parâmetros:

De acordo com a banca, os testes psicológicos são validados em nível nacional, aplicados coletivamente e/ou individualmente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo de Agente Penitenciário.

Com remuneração inicial de R$ 4.421,13 o edital do concurso Agepen RR é uma excelente oportunidade para o ano de 2020. Veja a turma que o Direção Concursos preparou exclusivamente para o edital:

Resumo do concurso Agepen RR

Banca : Instituto AOCP

: Instituto AOCP Vagas : 423 vagas

: 423 vagas Cargos : Agente Penitenciário

: Agente Penitenciário Remuneração do edital: R$ 4.421,13

R$ 4.421,13 Escolaridade : nível médio

: nível médio Link para o edital completo aqui

