Concurso Bombeiros TO 2021: Edital com 115 vagas tem inscrições até hoje, 12

As inscrições do edital de de concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins seguem até esta segunda-feira, 12. De acordo com o documento publicado, são oferecidas 115 vagas para os cargos de Soldado e Oficial. Do quantitativo de vagas do concurso Bombeiros-TO, 100 são oferecidas para o cargo de Soldado e 15 para o cargo de Oficial (Cadete), com requisito de nível médio e superior, respectivamente.

As provas do concurso Bombeiros TO foram adidas, conforme consta nos portais eletrônicos dos Corpo de Bombeiros do Tocantins e do Cebraspe, banca do certame. A medida foi necessária por conta da pandemia de Covid-19.

Veja o novo cronograma:

Período de solicitação de inscrição e de isenção de taxa: 5 a 12/4/2021 (10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília/DF)

(10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Interposição de recursos contra a situação provisória de isenção da taxa e contra a situação provisória de atendimento especial: 26 e 27/4/2021 (10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília/DF)

(10h do primeiro dia às 18h do último dia (horário oficial de Brasília/DF) Data limite para pagamento: 5/5/2021

Divulgação do edital de locais e horário das provas objetiva e de redação: 27/5/2021

Aplicação das provas objetiva e de redação: 27/6/2021

Gabarito preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas da prova de redação: 29/6/2021

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva e contra o padrão preliminar de respostas da prova redação: 30/6 e 1º/7/2021

Resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova de redação e divulgação do padrão definitivo de respostas da prova de redação: 16/7/2021

Durante o curso de formação do cargo de oficial será concedida bolsa de R$4.805,62. Após aprovado, quando se tornar aspirante a oficial, o novo servidor passa a receber R$8.952,33.

Para soldado, as oportunidades são para a carreira de nível médio: soldado. No curso de formação de praças (CFP) o aluno-soldado recebe R$1.665,50. Depois de formado o valor passa para R$3.330,99.

Além do requisito de escolaridade, os cargos exigem:

altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino

Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria B

idade mínima de 18 anos até o ingresso na corporação

e idade máxima de 32 anos no ato da inscrição no concurso.

As vagas do concurso Bombeiros-TO são divididas por gênero, sendo oferecidas 90 para Aluno Soldado Masculino, 10 para Aluno Soldado Feminino, 13 para Cadete Oficial Masculino e 02 pra Cadete Oficial Feminino.

São atribuições do cargo de Cadete:

a) cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior;

b) demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

c) atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades;

d) demonstrar capacidade de liderança, trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso;

e) atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização;

g) executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.

São atribuições do cargo de Soldado 2ª Classe QPBM:

a) cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior;

b) demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar;

c) atuar nas atividades típicas de bombeiro, nas suas mais diversas modalidades;

d) demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso;

e) atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização;

f) dirigir viaturas e pilotar embarcações.

Inscrições do concurso Bombeiros-TO 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 05 de abril e 18 horas do dia 12 de abril, no site do Cebraspe, organizador. Para confirmar a participação será necessário pagar uma taxa, cujo valor é de:

R$80,00 para o cargo de soldado; e

para o cargo de soldado; e R$120,00 para o cargo de oficial.

Provas do concurso Bombeiros TO serão em abril

O concurso Bombeiros-TO 2021 vai contar com cinco etapas de avaliação, disposto da seguinte maneira:

1. provas objetiva e discursiva (redação), eliminatória e classificatória;

2. teste físico, eliminatória;

3. avaliação psicológica, eliminatória;

4. avaliação médica e odontológica, eliminatória;

5. investigação social, eliminatória.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 27 de junho de 2021, serão aplicados no turno da manhã para candidatos a oficial e no turno da tarde para soldado.

Prova objetiva do concurso Bombeiros-TO

A prova objetiva do concurso Bombeiros-TO terá 50 questões de múltipla escolha. As disciplinas variam de acordo com a carreira, da seguinte maneira:

Soldado (50 questões, valendo 80 pontos)

Língua Portuguesa (10)

Matemática (5)

Física (10)

Química (10)

Normas relativas ao CBMTO (10)

Conhecimentos do estado do Tocantins (10)

Oficial (50 questões, valendo 75 pontos)

Língua Portuguesa (10)

Matemática (5)

Normas relativas ao CBMTO (10)

Conhecimentos do estado do Tocantins (10)

Noções de Informática (10)

Prova discursiva (redação)

A prova discursiva (redação) vai cobrar conhecimentos sobre Atualidades. Os candidatos inscritos no concurso terão que elaborar um texto de até 30 linhas valendo 20 pontos para candidatos a soldado e 25 pontos para candidatos a oficial.

Os critérios de avaliação contam com apresentação e a estrutura textuais, o desenvolvimento do tema e domínio da modalidade escrita. Fuga do tema gera desconsideração da prova, ou seja, o candidato tira nota 0.

Os aprovados na primeira etapa do concurso Bombeiros-TO seguirão para as demais avaliações. Veja a seguir, como será o TAF do concurso.

Teste de Aptidão Física

De acordo com o edital, o Exame de Capacidade Física (ECF) vai contar com seis testes físicos que serão realizados em dois dias:

equilíbrio dinâmico/altura

dinâmico em barra fixa (masculino) e estático em barra fixa (feminino);

natação 50 metros — estilo livre;

flexão abdominal remador;

flexão de cotovelos no solo com quatro apoios para homens e de seis apoios para mulheres;

corrida de 12 minutos.

Os aprovados nas etapas anteriores vão seguir para realizarem avaliação psicológica, os exames médicos, investigação social e curso de formação.

Edital Concurso BOMBEIROS TO 2021

