Concurso Caixa Econômica Federal: TRT decide manter contratações

Conforme notícia publicada no blog do Direção em 30 de março, o dia 7 de abril foi a data escolhida para o julgamento da Ação Civil Pública movida visando à manutenção de contratação dos aprovados no último concurso Caixa Econômica Federal (2014). A Decisão do TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho) foi favorável às contratações.

“A decisão foi favorável às contratações. Vitória importante para os empregados, para as entidades e para a população, que precisa ser bem atendida”, afirmou Rita Serrano, representante dos empregados no Conselho de Administração da entidade.

O TRT da 10ª Região apreciou a Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, com assistência da própria Fenae e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que buscava a convocação dos candidatos aprovados.

Em resposta aos questionamentos do site Folha Dirigida, a presidente da comissão dos aprovados, Natália Dias de Oliveira, “a caixa vai ter que manter o pessoal que foi contratado de 2016 para cá”. Portanto, nada se sabe ainda quanto a novas convocações.

Concurso Caixa Econômica Federal: situação

Segundo informa a publicação, a expectativa quanto ao julgamento dessa ação aumentou nos últimos dias, devido a decisões recentes do Tribunal de Contas da União (TCU), que considerou ilegais as admissões (pós 2016) dos empregados por meio de ações judiciais trabalhistas. Isso porque o prazo de validade está expirado desde então.

Com essas decisões do TCU, a Comissão Executiva dos Empregados da Caixa Econômica Federal (CEE/Caixa) decidiu, em 24 de março, mandar um ofício à entidade, para que se pronuncie quanto às demissões propostas pelo órgão de controle federal:

“Sabemos que os colegas estão recebendo notificações do TCU e isso tem gerado pânico e sofrimento pelo receio de serem desligados a qualquer momento. Nossa assessoria jurídica está fazendo o acompanhamento e, a priori, se a justiça não reverter o que decidiu até o momento não teremos outros impactos. Estamos cobrando a posição da Caixa”, disse Fabiana Uehara Proscholdt, secretária da Cultura da Contraf-CUT.

Vale registrar que os ofícios enviados pelo TCU aos contratados por decisão judicial informam que “a Caixa deverá acompanhar a tramitação das ações e, somente se for desconstituída a sentença favorável aos empregados, deverá providenciar os desligamentos”.

Novos contratados

A Caixa Econômica Federal, dia 18 de março, anunciou que irá contratar mais 7.704 novos funcionários, sendo parte de aprovados do último Concurso Caixa Econômica Federal e outra parte de novos contratados.

O anúncio foi dado pelo próprio presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Das 7.704 vagas de funcionários, serão 2.766 preenchidas por aprovados no último concurso Caixa, realizado em 2014. Já as 4.938 vagas restantes serão distribuídas em: 1.162 para estagiário, 2.320 para seguranças e 1.456 recepcionistas.

Concurso Caixa 2014

O último concurso Caixa, realizado em 2014, ofertou oportunidades para Técnico Bancário (nível médio), Médico do Trabalho e Engenheiro (Superior). Seleção foi organizada pelo Cebraspe e contou com mais de 30 mil aprovados. Na época, salário inicial ia de R$ 2.025,00 até R$ 8.041,00.

Para os cargos de nível médio, estrutura das provas objetivas foi da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 14 itens com peso 2

Demais conteúdos referentes aos conhecimentos básicos: 36 itens com peso 1

Conhecimentos específicos: 70 itens com peso 2

Além disso, candidatos passaram por uma prova discursiva. Todos os conteúdo cobrados no concurso Caixa foram:

Língua Portuguesa

Matemática

Raciocínio lógico

Atualidades

Ética

Legislação Específica

Atendimento

Conhecimentos Bancários

Resumo Concurso Caixa Econômica Federal

Situação : convocações em andamento

: convocações em andamento Último concurso : 2014

: 2014 Banca : Cebraspe

: Cebraspe Cargos : Técnico Bancário, Médico e Engenheiro

: Técnico Bancário, Médico e Engenheiro Salários : R$ 2.025,00 até R$ 8.041,00

: R$ 2.025,00 até R$ 8.041,00 Link para o último edital

