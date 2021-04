Concurso CG DF 2021: Edital para auditor tem autorização

O novo edital de concurso público da Controladoria Geral do Distrito Federal (Concurso CG-DF 2021) está autorizado, conforme autorização concedida pela Secretaria de Economia e a Controladoria-Geral do Distrito Federal. O aval foi dado pelo secretário de Economia, André Clemente.

É preciso destacar que a abertura de novos concursos e provimento das vagas dependerá, também, de um novo aval prévio da pasta, já que consta no texto que “a realização dos concursos a que se refere o art. 1° depende de manifestação favorável das áreas técnicas de pessoal, orçamento e finanças, subordinadas às Secretarias Executivas desta Pasta.”

Segundo o texto, o provimento dos cargos autorizados pela pasta estão condicionados à existência de vagas no cargo no qual se dará o provimento; ocorrência de vacâncias que justifiquem suas correspondentes reposições, até o término do período de restrição imposto pelo art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020; e adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Segundo informações da Economia, o quantitativo de vagas imediatas e cadastro de reserva serão os previstos nos processos indicados, seguindo todos os termos da portaria.

O concurso CG DF 2021

Desde 2018, o concurso CG-DF recebeu estágios bem avançados. Acontece que o certame teve comissão formada e iniciou o processo de escolha da banca. Entretanto, após três anos, ainda não se sabe ainda se este grupo e processo serão os mesmos ou se um novo processo será formado.

É importante destacar que a Controladoria-Geral do DF forme uma nova comissão com novos servidores. Com isso, o processo de escolha deve ser retomado. Essas foram as informações passadas pela assessoria de comunicação social do órgão, na época.

De acordo com o setor, a comissão responsável estava em fase de finalização do termo de referência que seria utilizado para contratar a banca. No entanto, ainda não havia sido decidida a modalidade para contratação da empresa organizadora.

Em 2018, além da preparação para o novo concurso da CG-DF, a Assessoria de Comunicação da Controladoria confirmou o quantitativo de vagas do edital. Na ocasião, o edital tinha previsão de preencher 234 vagas de auditor de controle interno. Do total, 87 eram destinadas a provimento imediato e as demais 147 via cadastro de reserva. O quantitativo foi aprovado pelo Comitê de Políticas de Pessoal do órgão.

A carreira tem graduação em qualquer área. O salário inicial gira em torno de R$12.800, além dos benefícios que serão oferecidos aos servidores como auxílio-alimentação e transporte.

Na LDO de 2021, o quantitativo de vagas para o concurso CG-DF é de apenas 43 vagas. Além disso, a expectativa é que mais vagas sejam preenchidas em cadastro reserva, durante a validade do certame.