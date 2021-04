Concurso Core RN 2021 reabre prazo de inscrições e adia provas

Está em andamento o concurso público CORE-RN 2021. De acordo com o documento publicado, são oferecidas 03 vagas efetivas, sendo duas de nível médio e uma de nível superior. A RBO Concursos organiza o edital.

Em comunicado divulgado pela banca, foi informado que o prazo de inscrições seguirá aberto até 14 de maio. Anteriormente previstas para 25 de abril, as avaliações agora serão aplicadas no dia 13 de junho.

As duas vagas de nível médio do concurso CORE-RN são destinadas aos cargos de assistente administrativo e fiscal, sendo uma vaga para cada cargo. Os salários chegam a R$1.575 e R$1.736,44, respectivamente, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. No caso de fiscal, ainda, será exigida Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.

Para nível superior, as chances são oferecidas para assistente jurídico, com requisito de graduação completa em Direito e o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário inicial é de R$3.300, por 40 horas semanais.

No dia 12 de fevereiro, a comissão organizadora do certame foi formada, conforme publicação no Diário Oficial da União. O grupo de trabalho é composto por três servidores: Luanna Maria Conceição de Morais – Presidente; Braz Henrique de Medeiros Neto – Membro; e Idefonso Dantas Ferreira Filho – Membro.

De acordo com o texto, o grupo de trabalho deverá realizar o acompanhamento, fiscalização de atividades e eventos de todo o processo do referido certame.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 de março e 02 de abril de 2021, no site da RBO Assessoria. A taxa de inscrição do certame custou:

R$55 para as vagas de nível médio

R$71,60 para as vagas de nível superior