Concurso CRECI – MA 2021! Saiu edital com 36 vagas

Edital publicado. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 20ª Região – CRECI no estado do Maranhão, divulgou a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 06 vagas imediatas e 30 para cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior. As lotações serão nas cidades de Imperatriz, Balsas e São Luís.

As oportunidades são para os cargos de Profissional de Suporte Técnico – Serviços Operacionais (1 vaga+5Cr); Profissional de Suporte Técnico – Técnico Administrativo (2 vagas+10Cr) e Profissional Analista Superior – Fiscal (3+15Cr). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 10 de maio de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IDIB. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; informática; raciocínio lógico; e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 18 de julho de 2021 (manhã e tarde), em locais e horários a serem informados até 7 dias antes das provas. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO (PST) – SERVIÇOS OPERACIONAIS

I. Atender, com eficiência e urbanidade, ao público em geral, no balcão de atendimento/recepção ou por telefone; II. Entregar correspondências, documentos e/ou volumes, recolhendo-os em locais preestabelecidos e distribuindo-os aos destinatários; III. Executar serviços de limpeza dos locais de trabalho, tais como pisos, instalações sanitárias, vidros, metais, móveis, máquinas e utensílios, sempre que necessário; IV. Zelar pela conservação do material de limpeza; V. Realizar o controle de estoque de material, anotando os dados em formulário apropriado, bem como preparar requisições para solicitar novas remessas; VI. Executar serviços de copa e cozinha, preparando e servindo café, água, refrigerante, chá e lanche sempre que solicitado; VII. Proceder a limpeza da copa, mantendo-a sempre em ordem e condições higiênicas; VIII. Controlar e manter os estoques de materiais e gêneros alimentícios necessários ao funcionamento do Conselho; IX. Fechar e abrir as portas externas de acesso à sede do Conselho, ao término e início, respectivamente, do expediente; X. Manter o edifício com suas portas e janelas devidamente fechadas; XI. Convocar autoridade policial, sempre que algum fato específico assim exigir; entre outros.

PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO (PST) – TÉCNICO ADMINISTRATIVO

I. Fazer e receber ligações telefônicas, externas e internas, filtrando os assuntos e encaminhando a ligação conforme a disponibilidade da pessoa procurada, dando a solução mais apropriada em cada caso; II. Abrir malotes internos e externos, verificando os destinatários e providenciando a entrega das correspondências aos respectivos destinatários em tempo hábil, quando for o caso; III. Organizar e manter atualizado o arquivo do Conselho, para a guarda de documentos e facilidade de consulta; IV. Analisar correspondências e/ou documentos recebidos, examinando o seu conteúdo, efetuando a triagem de acordo com as prioridades e registrando em livro ou outro local designado, os dados necessários ao seu controle, para esclarecimento e despacho junto à chefia ou pessoa responsável; V. Redigir e/ou digitar relatórios, atas, cartas, ofícios, memorandos, contratos e outros afins, seguindo padrões definidos, efetuando a conferência e a transcrição; VI. Controlar e distribuir documentos e correspondências, assim como arquivar e manter em ordem de registro; VII. Manter atualizados manuais, fichários e/ou outros controles com nomes, endereços e telefones de instituições, autoridades para facilitar contatos necessários; entre outros.

PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR (PAS) –FISCAL

I. Realizar atividades de fiscalização, na capital e interior do Estado, sempre que se fizer necessário, a fim de dar cumprimento ao plano de ação fiscal aprovado pela Diretoria/Plenário do CRECI/MA. II. Atender as pessoas que procurarem o CRECI/MA para formalização de denúncias, ficando sob sua responsabilidade o bom desempenho da fiscalização. III. Constatar o ilícito disciplinar, ainda que fora da sede do estabelecimento do infrator e lavrar auto de infração. IV. Fiscalizar anúncios em jornais, painéis, cartazes ou stand de vendas ou construtoras, incorporadoras ou loteamentos constatando todas as formalidades próprias inerentes ao exercício da profissão de corretor de imóveis. V. Propor e aplicar medidas que visem ao aprimoramento das estratégias nas diligências fiscais, principalmente no que tange ao combate sistemático aos exercentes ilegais da profissão de Corretor de Imóveis. VI. Identificar e qualificar os infratores através de instrumentos públicos e não por simples placas, cartões de visitas ou escritos particulares. VII. Participar de audiência na justiça e delegacia de polícia, quando solicitado; entre outros.

EDITAL 2021