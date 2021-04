Concurso CRTR 12º Região 2021: Banca organizadora confirma salário e lotação

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região divulgará muito em breve a abertura de um novo edital de concurso público. A banca organizadora já foi definida e será o Instituto Quadrix, que inclusive, confirma salário e lotação dos cargos.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades do Conselho Regional.

As oportunidades do novo certame será para o cargo de Agente Fiscal que oferta um salário de R$2.256,28, mais benefícios. As lotações serão nas cidades de Cuiabá/MT e Campo Grante/MS.

