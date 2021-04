Concurso DPE BA 2021: Edital tem regulamento aprovado

A Defensoria Pública do Estado da Bahia vai abrir um novo edital de concurso (Concurso DPE BA 2021). Acontece que o regulamento do certame foi aprovado, conforme consta no Diário Oficial do órgão. O certame foi aprovado durante Sessão Ordinária realizada no dia 05 de abril.

De acordo com o regulamento do concurso da DPE-BA 2021, o edital, que contará com vagas para o cargo de Defensor, vai contar com quatro etapas: Prova escrita objetiva, de caráter geral (eliminatória e classificatória); Provas escritas específicas (eliminatórias e classificatórias); Provas orais (eliminatórias e classificatórias); e Avaliação de títulos (classificatória).

Vale destacar que o período de inscrição do concurso ainda será revelado no edital de abertura do concurso. Segundo o regulamento, o prazo será de, no mínimo, 30 dias, prorrogáveis a critério do presidente da comissão do concurso.

O concurso DPE BA 2021

A realização do novo concurso DPE-BA foi aprovada por meio do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia em março. Estima-se que o edital seja oferecido para o preenchimento de 18 vagas imediatas. A comissão do certame também já está formada.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter o nível superior em Direito, além de experiência de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Segundo o regulamento, serão consideradas para comprovação de atividade jurídica as seguintes atividades:

A exercida com exclusividade por bacharel em Direito;

O efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado em causas ou questões distintas;

O exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico;

O exercício da atividade de conciliação, mediação ou de arbitragem na composição de litígios, quando exijam preponderantemente conhecimento jurídico, mediante a participação anual mínima em cinco processos distintos de resolução judicial e extrajudicial de conflitos;

Cursos jurídicos de pós-graduação reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação ou pelo órgão competente, desde que devidamente concluídos.

É importante destacar que os cursos de pós-graduação ainda deverão ter duração mínima de um ano e carga horária total de 360 horas-aulas. Serão levados em consideração para prática jurídica: