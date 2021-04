Concurso DPE PR 2021: Edital para servidores tem comissão formada! Até R$4.498,41

Um novo edital de concurso público para Defensoria Pública do Estado do Paraná (Concurso DPE PR 2021) para área de apoio será divulgado em breve. Em publicação no Diário Oficial, edição do dia 28 de abril, o órgão confirmou a formação da comissão organizadora do concurso.

O grupo de trabalho formado trabalhará na elaboração do projeto básico do edital, de acordo com o regulamento do concurso, assim como os processos para a contratação da banca organizadora.

Foi divulgado no Diário Oficial, edição do dia 15 de junho, o regulamento do certame, documento que define critérios para recebimento de inscrições e aplicação de provas. O edital do concurso DPE-PR vai oferecer, a princípio, vagas em cadastro reserva para diversos cargos, para quem possui formação técnica ou nível superior.

Regulamento divulga como serão as provas

De acordo com o regulamento do concurso DPE-PR, a seleção vai contar apenas uma fase para os cargos técnicos, contando com provas objetivas, e três etapas para carreiras de nível superior, incluindo provas objetivas, redação e análise de títulos.

A prova objetiva do concurso DPE-PR vai contar, ao todo, com 50 questões. Para os cargos com exigência de formação técnica haverá questões versando sobre conhecimentos específicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, noções sobre a lei orgânica estadual da Defensoria Pública e noções sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado.

Para nível superior, o concurso vai contar com conhecimentos específicos, língua portuguesa, noções sobre a lei orgânica estadual da Defensoria, sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado, direito constitucional e direito administrativo.

O concurso DPE-PR

De acordo com o defensor-público geral do Estado, Eduardo Abraão, o edital DPE-PR vai ser publicado em breve. “Nesses nove anos nós passamos por três concursos públicos para defensores e dois concursos para servidores de carreiras que compõem a Defensoria Pública. E estamos agora muitos próximos de fazer o quarto concurso para defensor e também o terceiro para servidores,” disse Eduardo em entrevista à rádio CBN Maringá no mês de maio.

A autorização do concurso DPE-PR para servidores foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição do dia 30 de setembro.

De acordo com o documento autorizativo, o edital do concurso público DPE-PR 2021 vai contar com vagas em cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. As vagas serão destinadas as áreas de: Direito; Informática; Engenharia; Contabilidade; Administração; Estatística; Economia; Secretariado Executivo; Técnico em Informática; Técnico Administrativo; Técnico em Recursos Humanos; Psicologia; e Assistência Social.

As duas últimas, Psicologia e Assistência Social, foram incluídas no dia 31 de outubro.

Para concorrer, o candidato deverá ter nível superior na respectiva área de atuação. No caso dos cargos de técnicos, o requisito será nível médio técnico concluído na área desejado. Os salários vão chegar a R$3.373,57 (graduados) e R$1.405,66 (médio/técnico). Além disso, os profissionais contarão com auxílio transporte de R$325,60 e auxílio alimentação de R$799,24. Sendo assim, os salários vão poder chegar a:

Nível Superior: R$4.498,41;

Nível Médio/Técnico: R$2.530,50.

Último concurso foi em 2017

O último concurso da Defensoria Pública-PR foi aberto em 2017, quando contou com 14 vagas imediatas, além de 450 em cadastro reserva, em cargos de ensino médio/técnico e superior. As vagas foram para os cargos de administrador, analista de informática, contador, economista, engenheiro civil, estatístico, técnico em recursos humanos, técnico em informática e técnico em rede de computadores.

O concurso contou com três provas, sendo elas: objetiva, redação e de títulos. A primeira etapa teve 50 questões objetivas, que foram distribuídas por disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Noções de Legislação e Conhecimentos Específicos.

Distribuição das vagas

O edital DPE-PR contou com vagas para os cargos de Técnico em Recursos Humanos (2), Técnico em Informática (1) e Técnico em Rede de Computadores (1), com requisito de nível médio, além de ensino técnico na respectiva área de atuação. O salário inicial chegou a R$ 1.405,66, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 799,24 e transporte de R$ 325,60, o que totaliza ganhos de R$2.530,50.

O edital do certame também reservou oportunidades para Administrador (3 vagas), Analista de Informática (1 vaga), Contador (3 vagas), Economista (1 vaga), Engenheiro Civil (1 vaga) e Estatístico (1 vaga). Para fazer jus ao salário inicial de R$ 3.373,57, além dos benefícios de alimentação de R$ 799,24 e transporte de R$ 325,60, foi necessário o nível superior. Se somado os benefícios, a remuneração chegou a R$ 4.498.41.