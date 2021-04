Concurso EMATER AL 2021: Governador anuncia edital com 100 vagas

Um novo edital de concurso público para o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (EMATER-AL) tem grande expectativa de ser publicado em breve. A seleção foi anunciada por meio do Governador do Estado, Renan Filho, nesta sexta-feira, 23 de abril. O edital deverá contar com 100 vagas.

O concurso EMATER-AL já estava em pauta para ser publicado e já havia sido solicitado pelo chefe do executivo estadual. Agora, ele reforça fazendo este anúncio para o concurso.

No momento, Renan Filho disse que ainda está finalizando as discussões para a realização do novo concurso EMATER-AL. Entretanto, revelou que a previsão é de que sejam destinadas aproximadamente100 vagas para a área da assistência técnica agrícola.

“Depois de muitos anos sem concurso público para a área da Agricultura em Alagoas, o Estado voltará a fazer concurso para focar no fortalecimento da produção da agricultura familiar, porque essa é uma das principais vocações para o sustento das pessoas que residem nas zonas rurais dos municípios e, em nosso caso, são muitas as famílias que precisam desse auxílio”, disse Renan Filho.

Durante o lançamento do Programa Planta Alagoas, o governador disse que a realização do concurso foi um pedido feito diretamente pelo senador Renan Calheiros para que incluísse a Emater nos concursos do Estado.

“Será um concurso bem importante para que a gente, além da mecanização da agricultura familiar, da distribuição de sementes, ofereça também assistência técnica de qualidade e com técnicos com uma carreira estabelecida de estado. Nosso objetivo é de estar cada vez mais próximo do agricultor familiar para garantir avanços na geração de emprego e de renda e a permanência do homem no campo”, disse Renan Filho.