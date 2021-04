Concurso ESA 2021/2022: Saiu o edital com 1.100 vagas com salários de até R$ 5.049

Saiu o edital de concurso público para ESA 2021/2021. Assim como previsto, o documento foi publicado nesta segunda-feira, 05 de abril. De acordo com o edital, são oferecidas 1.100 vagas de nível médio, distribuídas entre homens e mulheres. As oportunidades são para áreas Geral, Saúde e Música, com salários de até R$5.049.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cursos de formação e graduação de sargentos, para o ano 2022, nas áreas Geral/Aviação, Música e Saúde.

Veja a distribuição das vagas:

Para concorrer a uma das vagas no Concurso Exército ESA, o candidato deverá: ter concluído o ensino médio; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de Saúde e Música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino (esta limitação não se aplica aos candidatos com até 17 anos, desde que possuam a altura mínima de 1,57m e exame especializado revelando a possibilidade do crescimento) ou 1,55m se do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.

Ademais, vale destacar que os menores de 18 anos deverão estar autorizados por seu responsável legal a submeter-se ao concurso. Caso seja aprovado e classificado nas vagas estabelecidas.

Além dos requisitos citados, os candidatos da Saúde devem ter também concluído o curso de técnico em enfermagem até a data de sua apresentação na organização militar. Para área da Música, será necessário comprovar habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos pelas vagas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 07 de abril e 04 de maio de 2021, no site da Escola de Sargentos das Armas. É necessário preencher o formulário com todos os dados para cadastro. A taxa custa R$95 para ambos os sexos.

Haverá, ainda, a possibilidade de isenção do valor da taxa de inscrição. O prazo ficará aberto entre 07 e e 09 de abril. Poderá solicitar isenção os filhos menores de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, incapacitados em ação; membros de família de baixa renda; inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad Único); ou doadores de medula óssea. O resultado da isenção sai no dia 20 de abril.

O concurso ESA 2021 – Escola de Sargento das Armas vai contar com diversas etapas de seleção:

A primeira dela será composta de provas objetivas e de redação. A princípio, está marcada no dia 03 de outubro de 2021 (domingo).

As provas objetivas do concurso vai contar com até seis partes, de acordo com a área pretendida pelo candidato. Veja as partes:

Segundo as normas do edital, o candidato que conseguir obter, no mínimo, 50% de acertos do total das questões de cada uma das partes da prova, exceto a parte de Inglês, em que será preciso alcançar pelo menos 25% de acertos. Na redação, o candidato deverá obter nota igual ou superior a cinco.

Sobre o ESA

A Escola de Sargentos das Armas (EsSA), localizada na cidade de Três Corações, MG é, atualmente, o estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro destinado exclusivamente à formação de Sargentos Combatentes de carreira, das armas de infantaria, cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações.

A EsSA utiliza dois campos de instrução nas atividades de formação do aluno, o do Atalaia e o Campo de Instrução General Moacir Araújo Lopes que distam do aquartelamento cerca de 04 e 42 Km, respectivamente. A formação profissional do Sargento Combatente do Exército é a razão de ser da Escola. Todas as atividades do ano letivo são desenvolvidas com a finalidade de capacitar o aluno ao exercício da função a ser desempenhada nos corpos de tropa.

O ensino, fundamentalmente técnico-profissional, é ministrado de forma prática, considerando que o futuro sargento deve ser, ao mesmo tempo, chefe e executante. As Instruções são dinâmicas e os princípios do “aprender a aprender” operacionalizados em todas as disciplinas de forma a permitir ao futuro sargento a vontade de se auto-aperfeiçoar e o crescimento pessoal e profissional, decorrentes desta atitude.

As atividades de instrução desenvolvem-se em ritmo intenso. Busca-se, constantemente, a imitação das condições de combate. O aluno desempenha, sob a orientação dos instrutores e monitores, funções de executante e de comando, que serão exercidas nos corpos de tropa. O treinamento físico militar, alvo de atenção especial, fortalece a têmpera do aluno e capacita-o a liderar o seu grupo, sob quaisquer condições.

O ano de instrução é dividido em dois períodos: o Período Básico (PB), sob a coordenação da EsSA, com duração de 34 (trinta e quatro) semanas, é desenvolvido nas unidades do corpo de tropa abaixo relacionadas:

20º RCB (Campo Grande/MS);

– 12º GAC (Jundiaí/SP);

– 1º GAAAe (Rio de Janeiro/RJ);

– 41º BIMtz (Jataí/GO);

– 4º BPE (Recife/PE);

– 14º GAC (Pouso Alegre/MG);

– 23º BC (Fortaleza/CE);

– 6º RCB (Alegrete/RS);

– 23 BI (Blumenau/SC);

– 51º BIS (Altamira/PA)

– 10º BI (Juiz de Fora/MG);

– 4º GAC (Juiz de Fora/MG).

O período de qualificação é realizado em 03 (três) estabelecimentos de ensino militar do Exército:

Escola de Sargentos das Armas, onde são formados os sargentos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, que são as chamadas “Armas” com atuação na linha de frente do combate.

Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), situada no Rio de Janeiro-RJ, é o Estabelecimento de Ensino responsável pelos cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos de Material Bélico (Manutenção de Viatura Auto, Manutenção de Armamento e Mecânico Operador), Intendência (área administrativa), Topografia, Manutenção de Comunicações (equipamento rádio) e Saúde. Além do Curso de Formação de Sargentos Músicos e do Curso de Especialização em Mestre de Música.O ingresso ocorre exclusivamente por meio do concurso de âmbito nacional realizado pela EsSA. São os militares que apoiam o combate.

Centro de Aviação do Exército, situado em Taubaté-SP, forma o sargento encarregado pela manutenção de equipamentos de aviação. O Curso de Formação de Sargentos de Aviação é o único curso de formação que qualifica sargentos combatentes de carreira do Exército Brasileiro fora da EsSA e da EsSLog. Atualmente, a formação do futuro Sargento de Aviação está dividida em dois períodos: o básico e o de qualificação. O período básico é desenvolvido no 12º GAC, em Jundiaí, SP. O período de qualificação é desenvolvido no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx).

Informações do concurso