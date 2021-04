Concurso Exército EsPCEx 2022: Saiu o edital com 440 vagas para cadetes!

O Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Exército EsPCEx 2021) para o preenchimento de 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres.

De acordo com o edital de concurso Exército EsPCEx 2021, será necessário ter nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. O salário inicial será de R$7.315 mensais. Além do requisito escolar, os candidatos deverão ter idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

As 440 vagas do concurso serão distribuídas da seguinte maneira:

Ampla concorrência: 320 vagas para o sexo masculino e 32 para o sexo feminino;

Cota reservada aos candidatos negros (pretos ou pardos): 80 vagas para o sexo masculino e oito para o sexo feminino.

De acordo com o publicado pelo concurso, a Escola Preparatória de Cadetes tem sua formação em regime de internato, realizado em dois locais. No primeiro ano de formação, o candidato fica nas instalações da EsPCEx, em Campinas-SP. Já nos próximos quatro anos de curso, a formação acontece na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ.

De acordo com informações da EsPCEx, o aluno no curso de formação deverá atingir os requisitos da formação básica profissional, adquirir conhecimentos da linha universitária, preparar-se fisicamente, conhecer os regulamentos básicos da Força Terrestre e desenvolver os valores militares e cívicos brasileiros.

EsPCEx

Segundo o edital, durante a realização do curso na AMAN, o cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes cursos: Infantaria; Cavalaria; Artilharia; Engenharia; Comunicações; Intendência; ou Material Bélico.

Para escolher, o aluno deverá atender o seu rendimento escolar, sendo respeitado os percentuais estabelecidos pelo Estado-Maior do Exército (EME) e conforme preconizado no Regimento Interno da AMAN. No caso do sexo feminino, será necessário que a candidata opte pelo Curso de Intendência ou de Material Bélico.

Entre as atividades do Corpo de Alunos, estão: Ordem Unida; Avaliações; Tiro; Juramento a bandeira; Ensino profissional; Marchas; Treinamento físico militar; Ensino universitário; e Desenvolvimento de valor

O salário ofertado pelo Exército oscila conforme o avanço nas atividades e formação. Ao ser aprovado e convocado, o jovem alcança o posto de aluno. Em seu primeiro ano de formação, o aluno recebe soldo de R$1.185. Já nos demais quatro anos, passa ao posto de cadete com soldo no valor de R$1.630.

No momento que conclui o curso, o cadete vai ser declarado Aspirante a Oficial, sendo-lhe conferida, após a colação de grau, a graduação de Bacharel em Ciências Militares. O soldo, neste posto, será de R$7.315.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 11 de maio e 14 de junho de 2021, no site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Segundo o edital publicado, o candidato deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$100.

Provas

O concurso do Exército EsPCEx contará com duas etapas. A primeira delas será um exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, marcado para ser aplicado nos dias 25 e 26 de setembro.

No primeiro dia de provas, os candidatos do concurso deverão responder 44 questões, distribuídas entre matérias de Português (20), Física (12) e Química (12), além da prova discursiva (redação). No segundo dia, serão cobradas 56 questões, distribuídas entre matérias de Matemática (20), Geografia (12), História (12) e Inglês (12). Em ambos os dias, a prova ocorrerá das 13h30 às 18h.

O concurso ainda contará com inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Para a parte física, os concorrentes terão: corrida de 12 minutos, flexão de braços na barra fixa, flexão de braços sobre o solo e abdominal supra.

