Concurso IBGE 2021: órgão confirma que vai reembolsar candidato se o concurso for cancelado

Incertezas sobre os concursos públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Concurso IBGE). No momento, o órgão aguarda orientações do Ministério da Economia para decidir o futuro do Censo Demográfico. O edital foi aberto com 204 mil vagas temporárias.

Muitos candidatos estão questionando o IBGE sobre o reembolso das taxas de inscrição. No concurso, cobradas taxas de R$25,77 para recenseador e R$39,49 para agentes.

No que se refere ao reembolso, o IBGE diz que “Conforme previsto no edital, o reembolso ocorrerá caso o processo seletivo tenha que ser cancelado”.

O IBGE reforça aos candidatos neste momento que o concurso está suspenso e não cancelado. O Instituto segue aguardando o Ministério da Economia sobre o processo.

As provas do IBGE estavam previstas, inicialmente, para serem aplicadas nos dias 18 e 25 de abril. No entanto, os exames foram suspensos.

O principal motivo para a suspensão foi o orçamento. A votação do Orçamento no Congresso Nacional para o exercício 2021 reduziu em cerca de 96% o total de recursos destinados à realização do Censo Demográfico.

Sobre o concurso

De acordo com os documentos de abertura, são oferecidas nada menos que 204.307 vagas temporárias, nos cargos de agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador. As vagas são destinadas aos cargos de níveis fundamental ou médio, com salários mensais de até R$2.558.

O cargo de recenseador tem exigência de nível fundamental. São oferecidas, para a função, 181.898 oportunidades temporárias, com contratos de até três meses. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais. O salário do cargo é variável, conforme cada região.

No caso de agente, o requisito é o nível médio. As vagas estão distribuídas em duas áreas:

Agente censitário municipal (5.450 vagas) – Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558

Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558 Agente censitário supervisor (16.959 vagas) – Remuneração: R$1.700 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.158

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratos terão duração de até cinco meses.

Inscrição Concurso IBGE 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 19 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março de 2021, no caso de agentes censitários, no site do Cebraspe. A taxa de inscrição vai custar R$39,49.

No caso de recenseador, os interessados puderam se inscrever entre 10 horas do dia 23 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de março de 2021, no site da banca. A taxa é de R$25,77.

Provas

O concurso IBGE 2021 terá provas, conforme o cargo:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

Vale destacar que as datas das provas ainda foram reveladas oficialmente, bem como o conteúdo programático oficial do certame.