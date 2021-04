Concurso ITEP RN 2021: Saiu o edital com 276 vagas de níveis médio e superior! Até R$7.440

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso ITEP RN) para o preenchimento de cargos no órgão. De acordo com o documento publicado, estão abertas 276 vagas em cargos de ensino médio e superior. O Instituto AOCP organiza o certame.

Para nível médio, o concurso ITEP-RN conta com 134 vagas, sendo 37 para agente de necropsia e 97 para agente técnico forense. Os salários iniciais oscilam entre R$3.186,70 e R$2.807,36, respectivamente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Além da escolaridade, para ambos os cargos acima, o candidato deverá ter, no mínimo, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

Já para nível superior, o edital com 142 vagas para ingresso nos cargos de assistente técnico forense (diversas áreas), perito criminal (áreas geral e específica), perito médico legista (médico e psiquiatra) e perito odontolegista. Os salários variam de R$3.456,80 a R$7.440.

As vagas, incluindo as 16 destinadas aos deficientes, estão distribuídas entre Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros.

Inscrição concurso ITEP RN 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de maio de 2021, por meio do site do Instituto AOCP . A taxa de inscrição vai custar R$90 para os cargos de nível médio, R$110 para assistente técnico forense e R$130 para os demais cargos.

Etapas e provas

De acordo com o edital publicado, os candidatos do concurso ITEP-RN serão avaliados em até cinco etapas. O concurso terá provas objetiva e discursiva, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação.

A primeira fase do concurso vai contar com provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 27 de junho de 2021, em Natal, nos turnos da manhã (agente de necropsia e perito criminal) e tarde (demais cargos).

O exame vai contar com 80 questões para agentes e o assistente técnico forense, enquanto os demais cargos responderão a 100 perguntas.

A depender do cargo, serão cobradas disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Informática;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Penal;

Noções de Direito Processual Penal;

Noções de Criminalística;

Noções de Medicina Legal;

Noções de Odontologia Legal;

Biologia; e

Conhecimentos Específicos.

Segundo o edital, para ser aprovado, será necessário obter, no mínimo, 50% dos pontos da prova. Ademais, somente terão os exames discursivos corrigidos os aprovados dentro do limite estipulado no edital.

A prova discursiva de agente terá uma redação, enquanto para assistente técnico forense, no entanto, terá questões teóricas de Conhecimentos Específicos.

Os candidatos dos cargos de perito vão fazer uma prova discursiva com questões teóricas e estudo de caso, referentes aos Conhecimentos Específicos.

Segundo o documento publicado, os aprovados em cada etapa, de acordo com o edital, serão convocados em data e horário a serem divulgados, para as fases seguintes.

Por fim, o Curso de Formação Profissional (CFP) será realizada para todos os cargos para os candidatos que forem aprovados na quarta fase e estiver:

classificado dentro do limite de cinco vezes o número de vagas disponíveis para o cargo de perito médico legista (área de psiquiatria); e

dentro do limite de três vezes o número de vagas disponíveis do concurso para os demais cargos.

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, a critério da administração.

Sobre o Instituto

O Instituto tem missão de prestar um serviço de qualidade para a sociedade do Rio Grande do Norte, nas áreas da medicina legal, criminalística e identificação, exercendo um papel fundamental na produção de provas técnicas para elucidação de delitos e mantendo o arquivo de identificação civil e criminal da população.

A visão é ser uma instituição reconhecida e valorizada pelo desempenho de suas atividades técnico-científica, dotada de estrutura física adequada, tecnologia de ponta, com políticas de aprendizagem contínua e humanização, garantindo o exercício da cidadania da população do Rio Grande do Norte.

Informações do concurso