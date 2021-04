Concurso JUCEPA: Edital vai abrir 15 vagas! São 4 bancas na disputa!

A Junta Comercial do Estado do Pará tem a expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso JUCEPA 2021) em breve. O certame recebeu novidades em seu processo licitatório.

Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades); Fundação Cetap; Consulplan; e Instituto AOCP.

“Seguimos todos os dispositivos legais, além dos protocolos de segurança no combate à Covid-19, para que novos concursos sejam realizados no estado, tendo em vista o ingresso de novos servidores por meio deles”, falou a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Um novo edital do concurso JUCEPA é importante a fim de reforçar e reformular o quadro de pessoal do órgão.

“Seguimos com a realização de concursos no Estado, para que mais pessoas ingressem na atividade pública por meio de concursos públicos, e dessa forma reforcem o quadro de servidores, além de buscarmos incessantemente aperfeiçoar os serviços disponibilizados para a população”, foi o que destacou Josynélia Raiol, secretária adjunta de Gestão de Modernização da Seplad.

Segundo a SEPLAD, o edital vai abrir 15 vagas efetivas a serem preenchidas em funções de nível superior (10 vagas) e nível médio (05 vagas).

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia, 24 de novembro, a comissão de licitação do certame, que deve ter banca confirmada em breve.

“Designar, para integrar a Comissão Especial de Licitação no sentido de proceder à contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de Concurso Público para seleção de candidatos da Auditoria Geral do Estado, Junta Comercial do Estado do Pará, Procuradoria Geral do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.”

Sendo assim, além do concurso JUCEPA, a presente comissão ainda ficará sob responsabilidade dos concursos PGE PA, concurso AGE e concurso Seplad.

O grupo de trabalho é composto por:

Edemilson Fagundes Barbosa -Presidente

Íris Alves Miranda Negrão

Irenildes Francisca Albuquerque

Germana Cristina Mota Gonzaga Silva

Fabiola de Almeida Evangelista

Marcia Mônica Bentes Chaves

Carla Blanco Rendeiro

Eduardo Silva Martins

Último concurso JUCEPA foi divulgado em 2008

O último edital do concurso JUCEPA foi divulgado em 2008. Na época, o certame abriu vagas para cargos de níveis médio, médio/técnico e superior.

O edital foi divulgado, ao todo, com 91 vagas, em cargos de ensino médio e superior, conforme disposto a seguir:

Nível superior: Técnico de Administração e Finanças – Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Técnico do Registro Mercantil – Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Técnico em Informática do Registro Mercantil.

O concurso contou com provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, o concurso contou com avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para os candidatos dos cargos de ensino superior.