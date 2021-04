Concurso MP MG servidores 2021 tem comissão formada para novo edital

O Ministério Público de Minas Gerais vai abrir um novo edital de concurso MP-MG em breve para cargos da área de apoio. A comissão organizadora para abertura de novo edital já foi formada. A confirmação saiu por meio de portaria PGJ publicada no Diário Oficial do órgão, edição do dia 09 de março.

“Instituir comissão para a realização de concurso público para provimento de cargos administrativos,” consta como objetivo, segundo o órgão.

O texto da portaria, em seu artigo 1º, revela que Fica instituída comissão destinada a implementar as providências necessárias para realização do concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Os cargos do próximo concurso MP-MG ainda não foram confirmados pelo órgão. Entretanto, espera-se que o próximo edital seja divulgado para cargos da área de apoio, sendo eles: oficial, agente e analista.

O grupo de trabalho contará com os seguintes membros:

Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça com atuação junto à Procuradoria-Geral de Justiça Adjunta Administrativa, Fabrício Marques Ferragini

Clarissa Duarte Belloni – servidora;

Ana Paula Moreira Gurgel – servidora;

Ana Rachel Brandão Ladeira Roland – servidora;

Fernanda de Castro Lucas – servidora;

Gislaine Fernandes Magno – servidora;

Jordana Catarina de Matos – servidora; e

Sérgio Arifa dos Santos.

Ainda de acordo com a portaria, esse grupo ficará sobre presidência do primeiro. O documento já está em vigor e as reuniões dos membros já podem se realizadas.

O concurso MP MG servidores

A portaria publicada pelo Ministério Público de Minas Gerais não traz a previsão de abertura do edital. No entanto, com a comissão já formada, tudo indica que o novo edital não deve demorar de ser publicado.

O Promotor do Ministério Público-MG, o professor Fernando Abreu, revelou que não acredita em edital por agora, que isso deve acontecer mais para o final do ano.

De acordo com fontes oficiais do órgão, o MP-MG já tem o projeto básico do concurso pronto para cargos de nível médio. Internamente, inclusive, já é dito que o documento está pronto.

O que deve ser feito agora é a escolha da banca organizadora do concurso. No último edital publicado, a banca escolhida foi a Fundep.

Orçamento prevê novo edital de concurso MP MG

Um novo edital de concurso para servidores do MP-MG já consta no Orçamento para o ano de 2021. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021 do Estado de Minas Gerais, aprovada no ano passado, prevê a abertura de novos concursos em 2021.

De acordo com o texto, aprovada em turno único em Reunião Extraordinária do Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), estão previstos vagas nos seguintes concursos:

Ministério Público de Minas Gerais (concurso MP MG)

Polícia Militar (concurso PM MG)

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (concurso IPSEMG)

Fundação João Pinheiro (concurso FJP)

Universidade do Estado de Minas Gerais (concurso UEMG)

Fundo Especial do Poder Judiciário (concurso TJ MG)

Último Concurso MP MG para servidores foi em 2012

A abertura de um novo edital de concurso público do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) é visto como essencial, uma vez que o último edital para servidores do órgão foi divulgado em 2012, ou seja, há praticamente nove anos.

O último edital foi divulgado com 54 vagas, além de cadastro reserva, distribuídas em cargos de ensino médio e superior.

Para nível médio, o edital foi divulgado com 33 vagas para carreira de oficial de serviços diversos. Para graduados, foram 21 vagas abertas, distribuídas entre as áreas de Administração Pública, Agronomia, Arquitetura, Jornalismo, Geologia, História, Letras, Medicina do Trabalho, Pedagogia, entre outras.

O concurso ainda contou com provas objetivas de Língua Portuguesa, Atualidades, Conhecimentos Específicos, Noções de Informática e Noções de Direito; além de uma redação