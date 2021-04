Concurso PGE GO 2021: NOVO edital deve sair com 30 vagas, prevê procuradora-geral

A Procuradoria Geral do Estado de Goiás prevê a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso PGE GO). Segundo informações da procuradora-geral do Estado, Juliana Prudente, a liberação do novo edital do órgão está no radar e requer apenas questões orçamentárias.

No dia 22 de abril, por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da PGE-GO, Juliana falou sobre a necessidade de abertura de um novo concurso da PGE GO. A seleção vai visar a reposição de vacâncias, principalmente as aposentadorias.

De acordo com informações da procuradora-geral de Goiás, são, atualmente, 62 cargos vagos na carreira, sendo que desse total, 30 são da classe inicial da carreira, ou seja, de Procurador do Estado Substituto.

Sendo assim, um novo concurso da PGE-GO poderá ser aberto para preencher esse quantitativo de postos vagos, ou seja, 30 vagas. “A necessidade de preencher essas vagas é enorme”, confirmou a procuradora-geral de Goiás.

Segundo a procuradora-geral, as demandas do órgão estão crescentes. Ao mesmo tempo em que não há reposição de pessoal para dar conta das tarefas.

“Em 2016, tivemos cerca de 155 mil manifestações da Procuradoria. Em 2020, colhemos o resultado de 358 mil manifestações. Ou seja, mais que dobrou. Enquanto isso, o número de procuradores está decrescente”, disse Juliana.

Sobre o cargo

O cargo de Procurador do Estado de Goiás requer bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ainda não foi informado o salário do cargo. Em 2013, quando foi realizado o último edital, a remuneração da carreira era de R$20.332,87. O valor já passou por reajustes e deve ser atualizado para o novo concurso.

Segundo informações da procuradora-geral de Goiás, com a aprovação do PLP, o Estado poderá abrir concursos para preenchimento de cargos vagos. Como é o caso do concurso PGE-GO.

“A aprovação do PLP 10/2021 prevê a possibilidade de concurso para repor vagas de vacâncias. Eu tenho uma expectativa real que, muito em breve, a gente possa lançar mais um concurso para procurador de Estado. Tudo em respeito ao plano de recuperação fiscal, mas em breve teremos novidades por aí”, destacou Juliana.

Para quem pensa em fazer o novo concurso PGE-GO, ela deixou a seguinte mensagem aos interessados: “Eu diria que os colegas devem intensificar os estudos. Não muito longe teremos o concurso de procurador”.

Último edital do concurso PGE GO foi aberto em 2013

O último edital de concurso PGE-GO para Procurador foi realizado em 2013. Na época, o edital trouxe 25 vagas imediatas para carreira. A taxa de inscrição foi de R$337,37. O concurso contou com provas objetivas, provas discursivas, provas orais e avaliação de títulos.

Na parte objetiva, o exame objetivo trouxe 100 questões, distribuídas entre as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Previdenciário, Direito Civil, Direito Agrário, Direito Urbanístico, Direito Ambiental, Direito Processual Civil, Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho.

Na parte discursiva, o concurso trouxe questões de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Previdenciário; Direito Civil e Direito Processual Civil; Grupo Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Além disso, a fase discursiva consistiu em questões teóricas e práticas, realizadas em três dias consecutivos.

A prova oral foi aplicada a fim de aferir os conhecimentos jurídicos e a capacidade de comunicação oral e de argumentação do candidato. A etapa contou com questões de Direito Constitucional; Direito Administrativo e Direito Previdenciário; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Tributário e Direito Financeiro; Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho.

Os candidatos do concurso ainda contaram com seus títulos avaliados. O certame teve validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do órgão.