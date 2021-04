Concurso PGE RO 2021: Conselho aprova regulamento do edital para Procurador

A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia tem expectativa de abrir o seu novo edital de concurso (Concurso PGE RO 2021) em breve. O Conselho Superior do órgão já aprovou o regulamento do novo concurso para carreira, documento que traz a estrutura de provas e o conteúdo programático do certame.

É importante destacar que o regulamento do concurso ainda não foi publicado. Isso deve acontecer após autorização da mesa de negociação permanente do Executivo. A previsão é que o regulamento seja divulgado nos próximos 30 dias.

O concurso PGE-RO para procuradores foi autorizado em janeiro deste ano. A expectativa é que o novo edital seja divulgado com cinco vagas imediatas, além de cadastro reserva. A carreira exige Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além disso, será necessário efetivar a comprovação de experiência de dois anos em atividade jurídica.

Em 2021, durante a posse como novo procurador-geral, Maxwel Mota de Andrade confirmou que o governo já autorizou o concurso. “O governador já autorizou um novo concurso para fortificar a Procuradoria Geral de Rondônia”.

O então procurador-geral de Rondônia, Juraci Jorge da Silva, ao passar o posto da presidência, ressaltou a necessidade de recompor os quadros e ingresso de novos servidores na Procuradoria, uma vez que muitos se aposentaram ou deixaram os postos após aprovações em outros concursos.

Ainda não há uma data para lançamento do concurso PGE-RO. A Assessoria de Comunicação da PGE ainda não precisou uma data de lançamento do certame. De acordo com o setor, a banca organizadora ainda não foi contratada.

Último edital de concurso PGE-RO para Procurador

O último edital para carreira de Procurador do Estado de Rondônia foi realizado em 2011. Na época, o edital trouxe 15 vagas para carreira. O salário inicial, na época, foi de R$9.300. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o edital, que contou com até quatro etapas: